Komedie Výjimečný stav je prvním celovečerním snímkem Jana Hřebejka po sedmi letech. „Byl úplně narvaný kulturák. Je to skvělá komedie. V hlavních rolích hrají Tatiana Dyková a Ondřej Vetchý,“ řekla k promítání Barbora Trojanová a dodala, že lidé v sále se výborně bavili a diváci v kinech se mají na co těšit, až film přijde do distribuce.

Slavonice Fest zahájilo promítání ve velkém letním kině na náměstí Míru. Diváci viděli slavný film Kabaret o Německu 30. let s Lízou Minneliovou v hlavní roli. A užili si i slavnostní zahájení, mnozí dokonce na výzvu pořadatelů pokud možno v dobovém oblečení. Bohužel při zahájení ředitel festivalu Ondřej Trojan oznámil, že jedenáctý ročník je poslední na jihu Čech. Příští se bude konat v Litomyšli.

Slavonice Fest je nesoutěžní akcí. Diváci vybírají jen vítězný divácký film. „Mohou hlasovat pro kterýkoliv snímek,“ upozornila Barbora Trojanová s tím, že je zcela otevřené, co si diváci vyberou. „Vloni ani žádná novinka nevyhrála. Byl to film O kuřatech a lidech, snímek z roku 2015,“ doplnila Barbora Trojanová.

Zvítězily Mádlovy VLNY

Vítězným snímkem, který získal Cenu diváků Slavonice Festu letos, se stal film Jiřího Mádla VLNY. Na pomyslném druhém místě skončil Zápisník alkoholičky Dana Svátka. Na třetí místo by počtem diváckých hlasů aspiroval Výjimečný stav, novinka Jana Hřebejka, který byl ale promítnutý pouze jednou jako "work in progress" a nemohl se tak soutěže regulérně zúčastnit.

Během čtyř večerů a pěti dní nabídl festival do neděle 4. srpna 2024 na 75 filmů, 12 koncertů, debaty s filmovými tvůrci, výstavy umění, mediální debatu i program pro děti. Hudební program Slavonice Festu tvořily čtyři velké koncerty na Kulturák Stage ve Slavonicích a osm komornějších v kultovní hudební Stodole Maříž.