Slavoničtí fotbalisté v deseti na Třebětice nestačili

Jižní Čechy – Krajská fotbalové I. B třída mužů měla na programu 10. kolo. Klikov ve skupině A šlape jako hodinky, což potvrdil dalším hladkým vítězstvím. Zdatně mu však sekunduje i Suchdol.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Karel Vosika

Skupina D měla na programu očekávané derby, které na slavonickém trávníku jasně ovládly Třebětice. Po dlouhé době se z výhry radovala Řečice.



I. B třída sk. A

Klikov – Kaplice 5:1 (4:0)

Václav Bednář, člen výboru Blesku Klikov (2. místo): „Začátek byl z naší strany opatrný, ale v 16. minutě po krásné akci na jeden dotyk po ose Lochman, Maxa dal úvodní branku Čapek a stejný hráč za pět minut zvýšil. Další dvě šance měl Maxa, ale ujala se až ta třetí, po níž jsme vedli už 3:0. Těsně před přestávkou navíc po rohu zavěsil Navrátil. Na začátku druhého poločasu jsme vystřídali tři hráče, trochu jsme se na hřišti hledali, ale v 57. minutě připojil Maxa pátý zásah. Střídání se stejně projevilo, nehráli jsme už tak dobře. Poněkud vázla kombinace a hra už neměla takový spád. Hosté nakonec v poslední minutě zaznamenali čestný úspěch. Máme další vítězství a jsme za to velice rádi.“



Suchdol – Ledenice 4:2 (1:0)

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (4.): „Ani nepřízeň počasí nezamezila tomu, aby se hrál oboustranně pěkný fotbal. Nám opět vyšel úvod a v 7. minutě nás po krásné kombinaci poslal do vedení Aleš Arenberger. Poté se vyznamenal gólman Michal Rácik, jenž bravurním zákrokem zastavil míč na brankové čáře. Ledenice mají hodně vysokých hráčů, takže logicky těžili z dlouhých nákopů a standardek a po jedné takové po hodině hry srovnaly. Ještě předtím však Filip Rácik z přímého kopu nastřelil tyč. Soupeř se naštěstí neradoval dlouho, neboť v 64. minutě strhl vedení na naší stranu David Míka. Následovala parádní čtvrthodinka v našem podání, během které Štěpán Kubašta po samostatné akci a Jakub Záruba po stříleném centru od prvně jmenovaného vytáhli náskok až na 4:1. Hosté už jen v 87. minutě korigovali z penalty. Pochvalu znovu zaslouží celý tým. Nyní se musíme dobře připravit na utkání v Nové Vsi u Budějovic, která patří k největším aspirantům na postup.“



I. B třída sk. D

Slavonice – Třebětice 0:4 (0:3)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (3.): „Nejsem uplakánek, ale dostali jsme polibek smrti už v osmé minutě. Hromada zahrál ve vápně rukou, když ji reflexivně nastavil proti míči, který mu směřoval pod bradu. Penalta byla jasná, to ano, ale jeho vyloučení velice přísné, protože míč ani nesměřoval do branky. To samozřejmě ovlivnilo další průběh. Hrát 80 minut proti rozjetým Třeběticím v deseti, je hodně složité. V 25. minutě následoval druhý pokutový kop, který hosté také proměnili, a bylo po utkání. Kluci sice makali, nic jim nemůžu vyčítat, a snažili se hrát otevřený fotbal, ale tím vznikal prostor pro brejky soupeře, který z nich přidal ještě dva góly. Soupeři blahopřeji k úspěchu, my bychom sice třeba prohráli i v jedenácti, ale asi ne takovým výsledkem.“

Roman Havlík, trenér Sokola Třebětice (2.): „Do derby jsme vstupovali s jistými obavami, protože někteří hráči nejsou zdravotně v pohodě, ale utkání nám vyšlo výborně. První půle se nesla lehce v naší režii, vytvářeli jsme si příležitosti a dokázali třikrát skórovat. Dvakrát to bylo z pokutových kopů za ruku ve vápně, které proměnil Vojta Habr, a v 43. minutě se trefil Vojta Bastl. Po obrátce jsme měli ještě znatelnější převahu a skóre se nám povedlo ještě navýšit, o což se v 73. minutě postaral Švarc. Naše vítězství je zcela zasloužené a tři body ze Slavonic jsou nyní, v závěru podzimu, velmi cenné.“

Lišov – Lomnice 4:0 (1:0)

Vladimír Vrána, trenér Tatranu Lomnice (6.): „Utkání se mi hodnotí špatně. Na Lišov nastoupila nejzkušenější možná sestava, přesto jsme soupeře nechali skórovat po našich školáckých chybách v základních věcech. Na druhou stranu jsme měli více příležitostí než domácí, ale nedáme gól ani do prázdné brány.“



Chotoviny – Nová Bystřice 3:0 (0:0)

Bohumil Hron, trenér Jiskry Nová Bystřice (7.): „V prvním poločase jsme s domácími ještě jakž takž drželi krok, ale hned po přestávce jsme v rychlém sledu dvakrát inkasovali a už jsme se vezli. Domácí pečetili vítězství ještě v poslední minutě. Jsem zklamaný, chtěli jsme bodovat, ale zaostávali jsme ve všech parametrech, zejména v pohybu a přesnosti přihrávek. Naše výkony doma a venku jsou jako den a noc, bohužel. Doufám, že nepovedené vystoupení odčiníme v dalším duelu se Slavonicemi a body zůstanou doma.“



Dolní Bukovsko – Třeboň B 3:1 (2:1)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (8.): „Porážka mrzí, chtěli jsme si odvézt aspoň bod. Kluci však nehráli špatně, i když jsme byli bez pendlů z áčka a nastoupili tři dorostenci. Na vedoucí trefu Bukovska jsme dokázali v 42. minutě odpovědět zásluhou Čábely, ale těsně před odchodem do kabin jsme inkasovali podruhé. Ve druhé půli jsme se snažili o vyrovnání, bohužel se nám to nepovedlo. V závěru, kdy už jsme hráli opravdu hodně vabank, soupeř využil otevřené obrany a skóroval ještě jednou. Pozitivní je, že nezklamali mladíci. Při absenci obou tradičních stoperů se své práce zhostil velmi dobře především dorostenec Martinec.“

Kardašova Řečice – Jistebnice 2:1 (0:0)

Aleš Brunner, trenér Sokola Kardašova Řečice (10.): „Na vítězství jsme čekali od třetího kola, takže jsme rádi, že jsme tento půst ukončili. Bylo však znát, že na sebe narazila mužstva ze spodní části tabulky, takže k vidění bylo spousta nepřesností. Hosté zahájili lépe, v polovině úvodní části jsme zase převzali iniciativu my. Na každé straně se zrodily tři pološance, ale žádný gól nepadl. Po změně stran jsme vystupňovali tlak, který korunoval v 62. minutě Šergl vedoucí trefou. Kvůli naší nekoncentrovanosti jsme však náskok během půl minuty ztratili. Naštěstí nás to nepoložilo, dále jsme šli vítězství naproti a v 82. minutě o něm rozhodl Šergl. S výsledkem jsme pochopitelně spokojeni, chybí nám však víc fotbalovosti a některým hráčům i kolektivnější pojetí, což je pro mě zklamání.“