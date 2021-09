„Už v minulém volebním období, zastupitelstvo schválilo tuto formu výzdoby u zastávky ve směru na Strmilov. Ta byla nejvíc poškozená od rádoby sprejerů. Bohužel později podlehly jejich nájezdům i další zastávky,“ zdůvodnil starosta Jarošova nad Nežárkou Bohumil Rod, proč se pro obnovu rozhodli.

Všiml si již dříve místních talentovaných výtvarnic a oslovil je. „Děvčata u nás několik let vypomáhala brigádně většinou s letními nátěry. Viděl jsem, že mají cit pro výtvarno, tak jsme to zkusili. Jako velkou devizu vidím v tom že zastávky byly vyzdobeny lidmi, co tu žijí a mají tedy k místům ten správný vztah,“ přiblížil. Doplnil, že interiér u pilotní strmilovské zastávky vytvořil původně technikou grafitti mladík ze vsi, ale pro nedostatek času už neměl na další akce prostor.

„Malovaly jsme většinou stromy, inspirovaly jsme se fantasy stylem, nebo jsme vytvářely siluety. Je tam například vlk vyjící na měsíc, kočička sahající na myš…Měly jsme volnou ruku. Po dvou hodinách jsme vždy došly k nápadu, který jsme realizovaly,“ popsala Eliška Šindelářová. „Moc jsme si to užívaly. Jedna zastávka nám zabrala kolem dvaceti až třiceti hodin. Pracovaly jsme na tom v létě,“ líčila s tím, že se jedná o nátěr doplněný sprejovou technikou.

Obec Jarošov nad Nežárkou má podle starosty v majetku osm zastávek. „U čtyřech bylo vzhledem k jejich stavu přikročeno k této formě výzdoby. Pátá byla bývalá zastávka ve směru na Popelín. Ta bude sloužit jako cykloúschovna,“ ujasnil Bohumil Rod. Celková částka úprav nepřesáhla 30 000 korun.