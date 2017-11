Složení poslaneckého slibu bylo zavazující

Jižní Čechy/Praha – Držkovou polévku v pondělí pojedl v poslaneckém bufetu Vojtěch Filip (KSČM), který v Poslanecké sněmovně zasedá nepřetržitě od roku 1996.

První zasedání sněmovny po volbách.Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

Atmosféra ustavující schůze, jež zahájila 8. volební období, prý byla trochu odlišná od předchozích: „Devět politických subjektů jsem ve své sněmovní historii ještě nezažil,“ řekl Vojtěch Filip. „Sedíme podle abecedy a poslankyně paní Fialová z Ústí nad Labem je z Rudolfova a do Budějovic chodila do školy, takže jsem zjistil, že v Budějovicích bych chtěl žít každý.“

Někteří Jihočeši usedli do poslaneckých lavic poprvé. Jan Kubík (ANO) popsal: „Atmosféra byla chvílemi napjatá, ale to se dá v příštích čtyřech letech očekávat.“ Silnější byl jiný zážitek. „Když člověk skládá slib, dochází mu, že je součástí něčeho, co se každému v životě nepoštěstí. Jsem rád, že jsem tuto šanci dostal a budu se snažit ji nepromarnit,“ přislíbil Jan Kubík.