Velké stavební úpravy čekají areál Služeb města na Jiráskově předměstí. Městská firma hledá zhotovitele přístavby nových kanceláří v plánované hodnotě 5,8 milionu.

Podle ředitele společnosti Iva Ježka došlo k rozšíření firmy. „Přibrali jsme novou účetní, přibyla nám spousta administrativy kvůli novým sportovištím na Tyršově stadionu. Do nynějších prostor se už těžko vejdeme,“ řekl.

Nová přístavba umožní firmě zřídit tři nové kanceláře a zasedací místnost. „Svou místnost budou nově mít dispečeři zimní údržby, kteří mají i noční směny. Zvlášť musí sedět i personalistka kvůli GDPR,“ uvedl ředitel. „Zvolili jsme přístavbu do boku. Nadstavba stávajícího objektu by omezila provoz, těžko bychom se stěhovali," doplnil.

Pokud Služby města seženou stavební firmu, začnou práce už letos v srpnu. Trvat by měly do poloviny příštího roku. Přístavba by neměla nijak narušit chod společnosti ani jejích kanceláří.