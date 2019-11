Manželé Marie (77) a Ladislav (77) Ježkovi z Královy Lhoty na Písecku jsou svoji již 55 let. Navíc jsou od svatby věrní čtenáři Píseckého deníku a všech jeho předchůdců.

Smaragdová svatba - Králova Lhota. | Foto: Deník / Petr Brůha

Svatbu měli 7. listopadu roku 1964 v Příbrami, ačkoli oba žijí od dětství na Písecku. „Tenkrát jsem si to tak vymyslela a bylo to tam moc hezké. Měli jsme svatbu na úřadě, protože jako učitelka jsem ji ani mít v kostele nesměla. Rodiče by si to sice přáli, ale nám to vůbec nevadilo,“ zavzpomínala Marie Ježková.