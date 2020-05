V neděli 24. května 2020 odpoledne připomněl pietní akt v Tušti na Suchdolsku, že II. světová válka neskončila v regionu kapitulací nacistického Německa. Sešli se zde filmaři a veřejnost, aby připomněli tragickou událost, která byla jednou z inspirací pro film režiséra Bohdana Slámy Krajina ve stínu.

V Tušti bylo po válce popraveno 14 obyvatel německé národnosti. Tragédie války, která na počátku května, kdy už ve většině Evropy byl mír, přinesla smrt tisícům Čechů, se totiž přelila i do prvních mírových týdnů. Tehdy doplatili někteří obyvatelé malé vesnice jen na to, že hovořili německy.

Krajina ve stínu je příběhem malé vesnice Schwarzwald, kterou dějiny vláčejí událostmi třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Najednou je nutné vybírat si kdo je Rakušan, Němec a kdo je Čech. S následky, které dopředu často nejde vůbec tušit. „Klademe si i otázku, jak bychom se v podobných situacích zachovali my,“ říká režisér Bohdan Sláma na adresu svých hrdinů.

„Ty události mají vliv dodnes, nejde o válku, ale zaujalo mě to téma,“ zdůrazňuje za autory Bohdan Sláma a připojuje, že se nenechali odradit tím, že se jedná zdánlivě o časově vzdálené události. „Pořád mi to přijde aktuální,“ říká Bohdan Sláma. Na scénáři pracoval Ivan Arsenjev sedm let. Režisér Bohdan Sláma se k týmu tvůrců přidal před dvěma lety.

Jednu z hlavních rolí, nacistku, hraje Barbora Poláková. Ta včera v místě, které připomíná tušťskou tragédi také zazpívala původně židovskou píseň, která byla známá před válkou i v Německu, než byla označena za židovskou a zakázána…

Celý film je černobílý a představí se v něm například i Pavel Nový, Stanislav Majer, Zuzana Kronerová, Petra Špalková nebo Csongor Kassai. V kinech se má snímek objevit po prázdninách 10. září.