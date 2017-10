Sobota láká za zvířátky nebo na pouštění draků

Jindřichohradecko - V sobotu rozhodně nemusíte zůstávat doma, ale můžete se vydat za zábavou. Výběr tipů je velký.

Hrad Landštejn bude o víkendu patřit Mezinárodním dnům archeologie. Součástí budou i komentované prohlídky.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Landštejn

Mezinárodní dny archeologie – komentované prohlídky a zábava od 14 hodin



Slavonice

Freskový sál čp. 480

Jídlo a pití ve středověku od 14 hodin



Horní Pěna

Zoopark Na Hrádečku

Strašidelná ZOO od 15 hodin



Slavonice

Institut Slavonice

Po stopách Martina Luthera ve Slavonicích od 17 hodin



Jindřichův Hradec

Kino Střelnice

Bajkeři od 17.30 hodin

Sněhulák od 20 hodin



Jindřichův Hradec

KC Jitka

Slušná rocková zábava – Rybičky 48, Goriilla crash, Seven od 20 hodin



Dačice

Hospoda Pod Betonem

Koncert: Krausberry a Malá parta od 20 hodin



Deštná

KD Deštná

Koncert: Extract od 21 hodin



Dačice – Lipolec

Sraz u kontejnerů v dolní části obce

Drakiáda od 14 hodin



Dačice

Katolický dům

Burza oblečení a spotřebního zboží od 9 hodin



České Velenice

MS Háječek

Pomáháme zvířátkům od 14 hodin



Suchdol nad Lužnicí

Kulturní centrum – kino

Emoji ve filmu od 17 hodin



Suchdol nad Lužnicí – Hrdlořezy

Fotbalové hřiště

Sportovní den a drakiáda od 14 hodin



Třeboň

Lázně Aurora

Taneční večer s Falco Melodi od 19 hodin



Třeboň

Kino Světozor

My Little Pony od 17 hodin

Bajkeři od 20 hodin