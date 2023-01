Sociální služby na Bobelovce jsou fuč. Nový domov pro seniory se už rýsuje

Objekty centra sociálních služeb v lokalitě Bobelovka na okraji Jindřichova Hradce jsou pryč. Na jejich místě vyrůstá moderní třípatrový domov pro seniory, který nabídne téměř stovku míst. Stavba začala ve druhé polovině září a hotovo by mělo být do dvou let.

Všechny objekty už bagry srovnaly se zemí a začaly výkopové práce. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Komplex, kde původně sídlily služby pro handicapované, byl prázdný od roku 2015. Objekty musely k zemi, protože jejich technický stav ani prostorové uspořádání nevyhovují současným standardům pro poskytování služeb seniorům. "V současné době probíhají výkopové práce, budeme odtěžovat spodní vrstvu, dělat podkladové štěrky a podkladní betony. Následně bude moci začít hrubá stavba. V zadní části už vyzdíváme dvě garáže," popsal postup prací Vojtěch Pindroch, stavbyvedoucí firmy Metrostav DIZ a dodal, že stavbu mírně komplikuje spodní voda. Z původních budov zbyla jen hromada drti, která se použije při stavbě nového komplexu. "Jde o moderní směr, kdy využíváme recyklaci. Cihelné a betonové prvky na místě rozdrtíme, promísíme a použijeme pro stavbu nové budovy. Řekněme, že to je až 50 procent stávajícího materiálu, zbytek se odveze na skládku," upřesnil už dříve Martin Stašek, oblastní ředitel společnosti Metrostav DIZ. Ve Velenicích zloděj ukradl elekrokolo za 90 tisíc. Neviděli jste ho někde? Nový domov pro seniory přinese 94 nových lůžek v jedno nebo dvoulůžkových moderních pokojích. Náklady na stavbu zařízení se pohybují kolem 530 milionů korun. „Součástí rozsáhlého objektu bude veškeré vybavení, určené pro komfort klientů a usnadňující péči zaměstnancům. Nebude chybět ani aktivizační místnost nebo kaple,“ doplnila náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová. Objekt dále nabídne parkoviště, dílnu, zázemí údržby i park. Převis seniorů v Jindřichově Hradci a nejbližším okolí je obrovský a nové zařízení tak alespoň částečně pokryje vysokou poptávku. Dokončení domova pro seniory na Bobelovce je naplánované na závěr roku 2024. Doplní tak zařízení podobného typu v Otíně, které nabízí 122 míst.

