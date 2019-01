Jindřichohradecko – Celorepublikový problém s nedostatkem posypové soli se zatím na Jindřichohradecku neprojevuje.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Mnohem větší problémy dělají v současné době cestářům hluboké výtluky, na jejichž opravy už spotřebovali více studené balené směsi než zimu minulou.

„Posypové soli máme v současné době dostatek, i když je pravda, že v republice je jí nedostatek. Máme stálého dodavatele, který nás průběžně zásobuje podle potřeby. Od začátku zimy jsme jí už v Jindřichově Hradci a místních částech spotřebovali kolem 400 tun,“ uvedl ředitel jindřichohradecké pobočky společnosti AVE CZ Jiří Holický.

Jak se vyvine situace dál, záleží podle jeho slov na vývoji počasí. Stejného názoru je i ředitel jindřichohradeckého závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Josef Tolkner, který dodal, že od začátku zimy už spotřebovali k 21. lednu kolem 2 900 tun posypové soli.

„Ke stejnému dni jsme už stihli 1100 tun soli přikoupit, takže jí v současné době máme v zásobě 2800 tun. Nejvíc jsme jí spotřebovali v prosinci, protože už koncem listopadu byl nástup zimy tentokrát razantní. Předchozí zimy se projevily nejvíce až v lednu a únoru,“ vysvětlil Josef Tolkner. Mnohem více práce a nákladů však mají s takzvaným zalepováním děr na silnicích, které se nejvíce ukazují při obnažení silnic od sněhové pokrývky. Jen na trase Jindřichův Hradec – Třeboň se místy podobá jízda řidičů slalomové dráze.

„Je to opravdu hrozné, hlavně mezi Lásenicí a Starou Hlínou, ale už jsem si všiml, že tam už byly některé doslova jámy zalepené, stejně jako v Horním Žďáru, kde se muselo jet v jednom úseku ještě pomaleji než padesátkou, kdyby do toho někdo vlítl, tak se mu to může podepsat na autě, ale už je to tam také dobré,“ uvedl řidič Jiří, který zmíněnou trasu absolvuje každý den. Podle slov Josefa Tolknera je právě zmíněná silnice první třídy ve směru Jindřichův Hradec – Třeboň nejhorším úsekem.

„Pokud zjistíme, že je někde výtluk hlubšího charakteru, snažíme se jej hned označit a jak to jde, nejdříve opravit studenou obalovou drtí. K dnešnímu dni jsme už spotřebovali více studené obalové drti, než tomu bylo za celé minulé zimní období,“ doplnil Josef Tolkner.

Jejich pracovníci se soustřeďují pouze na hluboké výtluky, které mohou způsobit poškození auta, protože mají k dispozici jen výše jmenovanou studenou obalovou drť, která nemá dlouhého trvání. S nástupem příznivějšího počasí na jaře pak budou pokračovat s kvalitní směsí emulze a kameniva i na opravách drobnějšího poškození povrchů vozovek, na které nyní upozorňují dopravní značení.