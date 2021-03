Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Jaké je to být starostou města, které má zhruba sedm a půl tisíce obyvatel?

Je to především velká odpovědnost. Současné Dačice jsou moderním městem, které se snaží pro své obyvatele vytvářet dobré podmínky pro sport, kulturu a volnočasové aktivity. Své sídlo zde mají velké firmy a podniky, což přestavuje pro místní obyvatele v dnešní době tolik potřebnou jistotu zaměstnání. Město samotné buduje, investuje, opravuje a při jeho okrajích vznikají nové lokality rodinných domů. Na radnici rozhodně nezapomínáme ani na jedenáct místních částí, které k Dačicím patří a ve kterých žije téměř 1 800 obyvatel.

Co se za dobu, kdy stojíte v čele radnice, v Dačicích podařilo vybudovat?

Během posledních let jsme do rozvoje a modernizace města zainvestovali stovky milionů. V roce 2015 jsem na městském úřadě inicioval vytvoření nového odboru dotací a investic a jsem rád, že jsme v čerpání dotací úspěšní. K největším investicím posledních let patří výstavba nové mateřské školy Za Lávkami, moderní přístavba ZŠ Komenského, postupně opravujeme komunikace v jednotlivých částech města, zateplujeme městské bytové domy, provedli jsme revitalizaci Kancnýřova sadu v centru města, vybudovali jsme záchytné parkoviště. Ve spolupráci s Jihočeským krajem v Dačicích vyrostl nový dům dětí a mládeže, dům pro seniory a plánují se další velké akce. V rámci městského rozpočtu nezapomínáme na modernizaci škol, dětských hřišť, bezpečnost na silnicích a v roce 2020 jsme novou přístavbou zvětšili prostory městské knihovny.

Je něco, co se naopak nedaří?

Ano, je. Největším problémem, který všechny obyvatele Dačic dlouhodobě trápí, je dopravní situace. Neexistující obchvat města, o jehož vybudování marně usilujeme už dvě desítky let, je příčinou toho, že veškerá doprava, to znamená i nákladní, vede centrem města. Ožehavým dlouhodobým problémem je křižovatka na Palackého náměstí. Na podzim letošního roku připravujeme referendum o její konečné podobě.

Zmínil jste spolupráci s Jihočeským krajem. Dačice ale vždycky do jeho správního obvodu nepatřily?

Je to tak. Dačice byly vždy součástí Moravy a moravské cítění je tu silně zakořeněné. Územně správní reforma v roce 1960 vytrhla Dačice z přirozeného moravského prostředí a přiřadila je k Jihočeskému kraji. Stejný osud postihl i moje rodné Slavonice.

Dačice jsou spojené s kostkovým cukrem…

Na náš dačický vynález jsme tu náležitě pyšní. První kostky cukru věnoval Jakub Kryštof Rad, který byl ředitelem místní rafinerie cukru, své manželce Julianě už na podzim 1841, ale až v roce 1843 získal na svůj vynález ve Vídni c. a k. privilegium. Výroba kostkového cukru v Dačicích skončila se zánikem rafinerie už v roce 1852, nicméně s připomínkou na toto světové prvenství se u nás můžete setkat na mnoha místech. Je to například expozice v městském muzeu nebo žulový pomník z roku 1983, který je v Dačicích jednoznačně nejvyhledávanějším místem.

A na co dalšího jste vy nebo i další obyvatelé města pyšní?

Určitě na lidi, kteří v Dačicích žijí. Na firmy, které tady působí a zaměstnávají tisíce obyvatel z města i širokého okolí. Na zájmové spolky, na šikovné žáky a studenty našich škol, na fungující sociální služby, na celoroční bohatou kulturní nabídku, na tradiční akce jako je masopust, farmářské trhy, hudebně divadelní festival, řezbářské sympozium… Zkrátka je toho hodně, na co můžeme být jako Dačičáci pyšní.

Co Dačice a památky?

V listopadu loňského roku jsme si připomněli 30 let od prohlášení centra Dačic za městskou památkovou zónu. Systematická a soustavná péče o památky na jejím území byla oceněna i krajským prvenstvím v soutěži Památka roku 2019 za obnovu budovy městské radnice. Největším lákadlem pro turistky je určitě Státní zámek Dačice a renesanční věž, ze které je v létě krásný výhled do okolí.

Jaký výlet byste turistům doporučil a kam byste je v Dačicích pozval?

Dačicko má dobré podmínky pro cykloturistiku i pěší výlety. Kromě značených tras máme na našem infocentru připravenou řadu doporučených okruhů, které spojují to nejlepší, co zdejší region nabízí. Město leží v těsné blízkosti zemské hranice. Směrem do Čech je možné se napojit na turistické trasy přírodního parku Česká Kanada, směrem na Moravu se otevírá krásná oblast Podyjí. Určitě bych turisty pozval na procházku po našich naučných stezkách, na vyhlídku U Třech křížů, do zámeckého parku, na městské koupaliště, na cykloplácek …

Jak mimo náročné starostování trávíte volný čas?

Rád relaxuji u dobré knihy, jsem členem dačického Divadelního souboru Tyl a mým velkým koníčkem je letecké modelářství.