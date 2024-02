Soud povolil reorganizaci jindřichohradecké úzkokolejky, firma JHMD je v úpadku

ČTK

Krajský soud v Českých Budějovicích povolil reorganizaci firmy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Společnost je v úpadku a její věřitelé reorganizaci minulý týden schválili. Věřitel Jan Kysela musí do 120 dní předloží reorganizační plán. Vyplývá to z informací z insolvenčního rejstříku na webu. JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. | Foto: Šárka Karpišová