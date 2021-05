Minulé úterý proběhla bez komplikací. Ve čtvrtek ráno při plánovaném převazu ale na klinice zjistili hrůznou chybu – muži chyběla pravá noha, píší OÖN. Informovali jak jeho, tak rodinu, a nabídli jim psychologickou pomoc.

Lékařský ředitel nemocnice Norbert Fritsch se v pátečním vydání listu omluvil. "Šlo o řetěz pochybení,” řekl. “Chiruržka označila a odoperovala zdravou nohu. To se nesmí stát a už se to nedá napravit… Chtěl bych se za tuto tragickou chybu veřejně omluvit.”

List popisuje, jak k případu došlo. Pacient byl na kliniku přijat už na podzim s velkými problémy obou nohou; pravá ale byla poškozena méně, což bylo podle Fritsche zjevné na pohled. 17. května ho z ošetřovatelského domova převezli znovu do nemocnice, aby se připravil na operaci. Při rozmluvách a vyšetřeních byla vždy řeč o amputaci levé nohy. Přesto zkušená chiruržka krátce před zákrokem označila nohu pravou. Zanesla to i do operačního plánu a dokumentace pacienta. Kontrolní náhled jiného kolegy si nevyžádala. “Normálně pozoruje přípravy více očí. Proč tomu nebylo tentokrát, musíme vyšetřit,” uvádí Ftitsch.

Nemocný si záměny nevšiml, pravděpodobně proto, že už byl pod útlumovými léky.

“Bohužel nebude ušetřen amputace také druhé, levé, nohy v polovině stehna,” sdělil ředitel. Termín bude stanoven v nejbližších dnech. 82letý bude odkázán na život v křesle… Událost klinika šetří a chce standardy práce přepracovat, aby se takové tragické události už neopakovaly. Trestněprávní důsledky váží státní zastupitelství.

OÖN dodávají, že věc lékařku hluboce zasáhla, je si své chyby plně vědoma a na vlastní přání už na klinice nepracuje.

Poutní cesta po klášterech za humny

V klášteře Steinkirchen zahájili ve čtvrtek úsek Benediktinské poutní cesty z Pasova do Spittalu na Pyhrnu. “Má být 380 kilometrů dlouhá a vést přes asi 60 obcí devíti okresů Horních Rakous,” napsaly OÖN. Vyznačena bude kompletně v příštích dvou letech. Přípravy tohoto Leader-projektu dotovaného 130 000 eur trvaly čtyři roky. Hnacím motorem je předloni založený spolek “Benedikt be-WEG-t Horní Rakousy”.

Na zkušebních kilometrech.Zdroj: Deník/OÖN

Na trase už je rozmístěno prvních 600 značek mezi klášterem Lambach a Spittalem. Poutní cesta spojuje kláštery Schlierbach, Kremsmünster a Steinerkirchen. Z Lambachu vede na Wilhering a odtud přes Pupping a Engelszell do Pasova a na Mariahilf. Každý klášter připravuje zvláštní spitiruální setkání.

Celá dálková benediktinská cesta vychází z kláštera St. Paul v Lavanttalu a vede přes Slovinsko a Itálii k opatství Montecassino. V konečné fázi výstavby na severozápadě zamíří přes Německo do Skotska ke klášteru Pluscarden.

Na snímku je asi 30 poutníků při “ochutnávce” nové cesty u Steinkirchenu. Foto: Deník/OÖN/Haijes

Plameňák opustil hejno

Jak náš web informoval, v neděli marně chytali hasiči z Puppingu na Dunaji plameňáka neznámého “trvalého bydliště”. Nyní se ozval 70letý Robert Scheck, majitel privátní zoo ze Salcburku, že se jedná o jednoho z jeho 80 ptáků. Poblíž zámku Leopoldskron u Mönchsbergu zřídila jeho rodina v roce 1965 kromě jiného oboru s asi 100 plameňáky. Dnes jich může být na pětihektarovém a pro návštěvníky dobře přehledném areálu asi 80.

Domovské hejno dunajského plameňáka?Zdroj: Deník/PNP

“Ostatní létají po okolí, baví je to, zkoumají pořád nové krajiny,” říká Scheck. Má zato, že k nim patří i puppingský exemplář. Čtyři hodinky se proletěl. Jeho ptáci nejsou označkováni. “To bych nikdy nebyl doma, protože bych je pořád někde musel hledat,” vtipkuje chovatel. Starosti o “zběhy” si nedělá: “Jsou velmi chytří při hledání potravy. Najdou si místa, kde je hodně ráčků, a když ne, vrátí se domů…”

Zrušili pokutu za atest

Zemský správní soud v Linci zrušil pokutu 250 eur, udělenou účastnici demonstrace proti koronavirovým opatřením v lednu ve Vöcklabrucku za to, že neměla ochrannou masku, napsal Volksblatt. Soud konstatoval, že měla v tu dobu platný atest praktického lékaře, že z lékařských a psychologických důvodů nemusí nosit roušku. Doklad sice vystavil lékař, který později dostal zákaz výkonu povolání, ale v době vydání potvrzení ordinoval regulérně. Proto bylo jeho dobrozdání platné…

Policajt a srneček

Jak prozradil twitter hornorakouského ředitelství policie, malý srneček jménem Daisy ztratil při autonehodě rodinu a osiřel. “Pak ukázal srdce policista Manuel,” citoval list Tag24 ze zprávy. Vzal novorozence domů a láskyplně se o něj stará. Twitter připojil i snímek, který reprodukujeme.

Malý nalezenec v dobrých rukou.Zdroj: Deník/Tag24/ Twitter/LPDooe

Park otevírá výběhy

Výběhy center Národního parku Bavorský les v Luzném a na Falkensteinu budou od soboty od 9 do 17 hodin otevřeny návštěvníkům, píše PNP. Každý z nich bude muset zanechat kontaktní data a denní vstupenku pak dostane zdarma. Aby se předešlo tlačenicím na místě, je možné se registrovat online na www.nationalpark-bayerischer-wald.de. O zapsání dostane zájemce e-mail, kterým se pak prokáže na hlavních parkovištích centra. Vedlejší vstupy a malá parkoviště zůstávají uzavřeny. V závislosti na incidenci může být v Luzném požadován i koronatest ne starší 24 hodin. Povinnost nosit roušky platí jen tam, kde nemohou být dodrženy odstupy, například na vyhlídkových věžích.

Od neděle bude možná koupit si vstupenku na stezku korunami stromů. Od 28. května se mají otevřít centra Hans-Eisenmann-Haus a Haus zur Wildnis.