Silné emoce, mezi nimiž nechyběly obdiv, smysl pro humor i nostalgie, ovládly v pátek 22. září v podvečer sál Společenského centra Univerzita Tábor. O titul Babička roku 2023 a zároveň Babička sympatie přijelo usilovat 17 žen z celých jižních Čech. Podmínkou byl věk uchazeček 60 let a výše.

Nikdo na začátku čtyřhodinového programu nečekal, že si korunku Babičky roku 2023 odveze žena, která možná o ni stála ze všech nejméně.

Babička sympatie Vítězslava Benešová ze Slavonic.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoNa kandidátky čekaly tři disciplíny. První byl řízený rozhovor s moderátory, ve kterém měly kandidátky představit sebe, své koníčky a místo, odkud přijely. Druhým byla volná disciplína a třetí promenáda v šatech podle vlastního výběru.

Jednotlivé disciplíny oddělovala kulturní vystoupení. Došlo také na zvláštního hosta, kterým byla stříbrná medailistka a Babička sympatie celorepublikového finále v Olomouci 2021 Emilie Říhová z Tábora. „Je to moc hezký pocit mít takovou korunku, to mi věřte,“ řekla žena, která i ve svých 85 letech aktivně sportuje.

Babičkou sympatie zvolili diváci Vítězslavu Benešovou ze Slavonic.

A jaké bylo pořadí na prvních třech místech? Bronzovou babičkou je Marie Novotná z Tábora, stříbrnou Marie Stará z Plané nad Lužnicí. Babičkou roku 2023, která pojede hájit jihočeské barvy na celorepublikové finále do Olomouce, byla vyhlášena Naděžda Mixová z Plané nad Lužnicí.

Rozhovor s vítězkou

Babička roku Naděžda Mixová z Plané nad Lužnicí.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoPřijmete velkou gratulaci i od redakce Deníku.

Moc děkuji.

Jak jste se do soutěž dostala?

Protože hraji v Plané v divadle, režisér a jeho přítelkyně řekli: Ty to tam dáš. Ti mne přihlásili.

Vaše disciplína, kdy jste měla něco předvést, to potvrdila. Humorně upravený dialog z Romea a Julie zakončený pozvánkou na vaše představení byla skvělá volba.

Díky moc. My jsme měli úplně něco jiného. Ještě hrajeme Paní plukovníkovou, ještě limit tří minut nestačil.

Vy jste přijela se zdravotním hendikepem, který prozrazuje obvázaná levá ruka. Co se stalo?

Držela jsem maso a druhou rukou jsem vzala nůž. Jenže ten mi z mokré ruky nějakou záhadou vyjel a přesekl mi šlachy na ruce. Hrozná bolest.

Vezete si domu titul Babička roku. Ale s jakými ambicemi jste to Tábora jela?

S vůbec žádnými. Jen si užít hezký večer a poznat pár nových lidí.

Když se vás na začátku moderátoři Jiří Werich Petrášek a Helena Pokutová Hýnová ptali, na co se těšíte nejvíce, řekla jste: Až to dneska skončí, pojedu domu a dám si paňáka. Platí to?

A jak moc. Byl to skvělý, ale náročný večer. Na paňáka se fakt těším.

Co jste prožívala, když jste se slyšela svoje jméno jako vítězka?

Skoro jsem brečela. Velkou radost a překvapení.

Kde budete mít korunku vystavěnou?

V ložnici.

Kolik máte dětí a vnoučat?

Mám dva kluky a tři vnoučata.

Bude oslava s divadelníky?

To bude určitě, bez té to nejde.

Pojedete na finále se stejnou ukázkou?

To ještě nevím, až podle času, který budeme mít. Ale když to budou zase tři minuty, tak to zkusíme s Romeem a Julií.

