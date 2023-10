Jindřichův Hradec odměnil nejkrásnější květinovou výzdobu města. Vyhlášení vítězů soutěže Hradec kvete díky vám se odehrálo v úterý v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Porota hodnotila celkem tři kategorie a speciální kategorii osobnost. První tři ocenění v každé z kategorií získali za svoji snahu finanční odměnu.

1. místo kategorie výzdoba provozoven, sídel firem - Lékárna Nemocnice J. Hradec, Kateřina Kučerová | Foto: Archiv města Jindřichův Hradec

Do soutěže přihlásili obyvatelé města a jeho místních částí rovných 30 fotografií květinové výzdoby. Hlasování o tu nejkrásnější pak bylo možné do 10. září na webu města. Tři fotografie s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii poté dostala k posouzení komise, která určila konečné vítěze. Finanční dary, květiny a dárkové tašky si výherci převzali z rukou místostarosty města Bohumila Komínka a starosty Michala Kozára. „Jsme rádi, že se obyvatelé a právnické osoby zapojují do tohoto projektu a vytváří květinovou výzdobu pro všechny. To je právě jeden z důvodů, proč tuto soutěž pořádáme. Je skvělé, že některé z účastníků ani po šesti letech existence soutěže nepřešla touha své fotografie přihlásit. Gratuluji oceněným a děkuji všem, kteří pomáhají vytvářet toto krásné prostředí,“ řekl starosta Kozár.

V první kategorii, která hodnotila firmy a provozovny, si první místo za bohatou květinovou výzdobu s petuniemi a muškáty zasloužila Lékárna Nemocnice Jindřichův Hradec. Kategorii výzdoby rodinných domů ovládla Marie Magyarová z Matné, Která se do soutěže přihlásila letos poprvé. Hlasující zaujala směs letniček před vstupem do jejího domu. První místo v kategorii výzdoby bytových a panelových domů si odnesl Jaroslav Sviták z ulice Kosmonautů. Tradiční finalista soutěže oslnil bohatě kvetoucím balkonem.

Speciální cenu v kategorii osobnost získal Lubomír Beran, který je zaměstnancem jindřichohradecké nemocnice. „Zasloužil se o to, že zeleň v areálu nemocnice prošla kompletní údržbou, nebezpečné stromy byly pokáceny a nahrazeny novou výsadbou. Dále byla v areálu nemocnice díky němu vysázena řada keřů, květin a cibulovin, které potěší oči návštěvníků během celého roku. Vytvořil také několik klidových zón s lavičkami a přírodními zátišími, kde mohou pacienti odpočívat,“ vyjmenovala mluvčí města Karolína Bartošková. Výraznou proměnou prošla i dříve strohá spojovací chodba mezi pavilony, kde je nově řada pokojových květin, které chodbu zpříjemnily a zútulnily.