Samozřejmě, tak jak to již na akcích v lovecké kynologii bývá, nástup a zahájení v penzionu Mlýnský dvůr se neobešly bez slavnostních fanfár na lesní rohy a tradičních rituálů spojených s pozdravem Lovu zdar!

Jedná se o vrcholovou soutěž, na které se zadává titul šampion práce CACT. Na startu se sešlo 24 zástupců plemene se svými vůdci, aby bojovali v disciplínách rozdělených na práci na poli a na vodě. Psi museli prokázat dobrou spolupráci s vůdcem při vyhledávání pernaté a srstnaté zvěře v terénu při společném honu a také schopnost přinášet kachnu z vody a vyhledávat ji v rákosí. Na vše dohlížel sbor rozhodčích, který hodnotil jak ochotu psa pracovat, tak i jeho ovladatelnost.

Kompletní výsledky

najdete zde.

Podle vrchního rozhodčího soutěže Stanislava Brožka z Veselí nad Lužnicí má právě německý krátkosrstý ohař skvělé lovecké vlastnosti. Ale je to i hodně o chovu. "Každý pes je dobrý, když má perfektní vlohy. Osobně nepustím do chovu fenu, když nepracuje, jak má. Musí být selekce," říká Stanislav Brožek, ,který se chovu německých krátkosrstých ohařů věnuje od roku 1982. Má chovnou stanici ze Záveské ovčárny a již šest u něho odchovaných psů se dál v zušlechťování plemene úspěšně uplatnilo.

Od roku 1974 se věnuje myslivosti a už předvedl na podzimní zkoušky loveckých psů 42 jedinců. "Především se jednalo o krátkosrsté ohaře, ale měl jsem i pointra či anglického a irského stra. "Jako rozhodčí působím již 40 let a musím konstatovat, že ze začátku byli psi, jak se říká vlohovější. Výcvik loveckého psa je časově dost náročný a v dnešní uspěchané době se moc lidí na mysliveckou kynologii nehrne," konstatoval.

31. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze v Třeboni. | Video: Deník/Lenka Novotná

Na startu memoriálu bylo i několik zástupců z Třeboňska. Nejlépe se dařilo Jiřímu Ludvíkovi z Mysliveckého spolku Smržov, který se svým čtyřnohým parťákem Larrym Illův dvůr obsadil 7. místo, a to v první ceně. Vysvětluje, že na takovém závodě už je velká konkurence. Aby pes mohl startovat, musí mít složený určitý počet zkoušek. "Larry udělal nějaké drobné chyby, ale hodnocení je opravdu přísné. Nejlépe pracoval na velkém poli a na druhé straně trochu se mu nepodařily aporty," uvedl.

Lovecké psy cvičí zhruba deset let a v posledních šesti letech se zaměřil hlavně na ohaře. "Jsou to specialisté na drobnou zvěř," dodal.

O tom, že Memoriál Jindřicha Steinitze má v kynologickém světě velkou váhu svědčí, že se soutěže zúčastňují i vůdci ze zahraničí. Ondřej Jurčák se svou fenou Beky z Oravských lesov do Třeboně přijel až od Nitry. "Je to už druhý pes, se kterým závodím. Jako sportovec jsem hodně běhal a tak jsem si koupil psa, který by mě doprovázel. No a nakonec jsem se stal myslivcem. Beky je tři roky stará a už několik závodů vyhrála," řekl Deníku v krátké přestávce mezi disciplínami na vodě.

A jaká je cesta k dobře vycvičenému loveckému psovi? "První rok si musí zvykat na zvěř a naučit se pracovat s ní. Znamená to trénovat několikrát týdně. Máme dobrou skupinu, kde společně cvičíme a pomáháme si třeba s natažením vlečky a podobně. Navíc i pes si musí zvyknout, aby ho nerušili ostatní," vysvětluje Ondřej Jurčák. Nakonec obsadil 10. příčku v 1. ceně.