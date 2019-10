Režisér, scenárista, herec a producent Zdeněk Viktora tvorbu Jana Cempírka zná. „Četl jsem před lety knihu Rafinerie. Když jsem chystal Miss Hanoi, četl jsem i jeho vietnamskou knížku. Na tento titul jsem narazil v nějaké recenzi,“ líčí filmař a vysvětluje: „Zaujalo mě především to téma lásky v dlouhém časovém rámci.“ Už dříve takový film chystal, stejně jako příběh z devadesátých let. „V jeho knize se oboje výborně protklo,“ myslí si.

Titul totiž vypráví o dvojici, která se schází 25 let každý pátek třináctého a fotí akty. „Ten den je jen jednou, dvakrát do roka,“ dodává Jan Cempírek. Až za 25 let se možná dají dohromady.

SVOBODA NEPOMOHLA

Na pozadí milostného příběhu se proměňuje doba. Plnoletí vstupují do období po sametové revoluci. „Mohou zcela překopat své životy a dát průchod svým tužbám a přáním tak, jak by je předtím nenapadlo. A ta svoboda je paradoxně také vzdaluje,“ uvažuje o příběhu režisér. Ten s předlohou jel na renomovaný scenáristický work-shop Midpoint. „Projekt se tam obsahově obrazně řečeno rozebere na šroubky a znovu sestaví,“ vysvětluje Zdeněk Viktora.

PŘIJEDOU FILMAŘI?

Předtáčka novinky je v plánu na rok 2020, natáčet se bude i v roce 2021. Premiéra je předběžně stanovena na rok 2022. Část knihy se odehrává v Českých Budějovicích. Natáčení v krajském městě je podle Zdeňka Viktory jedna z variant.

Důraz bude kladen na dobu 90. let. Počítá se však s více herci pro různé stáří hrdinů. Pro roli Beáty Zdeněk Viktora oslovil Terezu Voříškovou. Po Tomášovi stále pátrá. „Rád bych příběh natočil jako československý vzhledem ke stejné minulosti, a tak momentálně hledáme ještě na Slovensku,“ říká.

Setkání hlavních postav je v knize spojeno s hudbou typickou pro dobu, v níž právě postavy žijí, nebo pro to, co prožívají. Sehnat práva na písně je prý velmi drahé. „Určitě není reálné získat všechny skladby zmíněné v knize, nestačil by ani celý rozpočet filmu,“ vysvětluje režisér, avšak dodává: „O některé songy typické pro svoji dobu rozhodně stojíme.“

Spisovatele Jana Cempírka zpráva o zfilmování potěšila. „Jsem opravdu zvědavý, jaký snímek vznikne,“ těší se autor předlohy.