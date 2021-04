To potvrdila předsedkyně představenstva Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová. „Zatím nemůžeme plánovat rozvolňování. Počítáme, že po svátcích se objeví nárůst pacientů,“ naznačila s tím, že očekávají mírný nárůst. Lidé se podle ní během svátků kurýrovali doma, omezeno bylo také testování.

Na stejné úrovni jako před měsícem

V úterý intenzivní péči vyžadovala asi stovka Jihočechů s koronavirem. „To je stále vysoké číslo. V mezitýdenním srovnání přibyli pacienti ve strakonické a krumlovské nemocnici,“ upřesnila Roithová. Obsazenost lůžek v nemocnicích se pohybuje na úrovni 5. března. „V úterý shodou okolností čísla odpovídala jak počtem výskytu v kraji, tak počtu hospitalizací před měsícem,“ uvedla pro představu.

Po svátcích se do zdravotnických zařízení dostávají lidé v horším stavu. Většinou mají britskou mutaci, která už je v kraji standardem.

Těžký průběh i mladých

Ústup koronavirové infekce v populaci je pomalý. „Pro mnohé je překvapení, že britská mutace má těžký průběh i u některých mladých lidí. Naštěstí tyto případy nepřevládají,“ upozornila Zuzana Roithová.

Také podle ředitelky Krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové není jisté vítězství. „Nejvíce nových případů od pondělí hlásí Českobudějovicko a Jindřichohradecko. Po prodlouženém víkendu bylo v úterý dohlášeno 26 úmrtí s covid-19,“ informovala. „Počet karantén se po velikonočních svátcích naopak snížil,“ doplnila epidemioložka Jitka Lunáčková s tím, že v karanténě je aktuálně 3404 lidí na území Jihočeského kraje.

Po víkendu se uvidí

Pokud by některá z nemocnic chtěla návrat k operacím, musela by uvolnit kapacitu intenzivní péče pro pooperační péči. „Zatím nemám od nikoho takovou informaci, že by se k tomuto kroku chystali,“ uvedla Roithová s tím, že si ani podle čísel nemyslí, že by tento krok někdo zvažoval. „Po víkendu může nastat jiná situace, mohou se objednávat odložené případy, ale rozhodně nepůjde například o plánované ortopedické operace,“ sdělila předsedkyně jihočeských nemocnic.

Zajímavá podle ní budou čísla v závěru týdne. „Lidé všeobecně během volna neradi chodí do nemocnic. Nárůst pozitivních čeká také po avizovaném rozvolnění, hlavně otevření škol. To uvidíme za tři týdny,“ uzavřela.

Hospitalizovaní pacienti s covid-19 k 7. dubnu



České Budějovice 139 / Tábor 103 / Strakonice 86 / Jindřichův Hradec 66 / Český Krumlov 59 / Písek 52 / Prachatice 39 / Celkem 544

Zdroj: ISIN