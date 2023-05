A bude to tak i nadále. K opětovnému spuštění provozu vlaků chybí potřebné dokumenty, kvůli kterým celý proces nabral zpoždění. Společnost City Rail totiž od společnosti Správa úzkokolejných drah, která je dceřinou společností Jindřichohradeckých místních drah, neobdržela všechny potřebné podklady, aby mohla úspěšně požádat o povolení pro provozování dráhy. „Nic podle soudu nedokládá nezájem dlužnice na hodnotě majetkové podstaty víc, než její naprosto liknavý a až okázale ledabylý způsob participace na zajišťování úředních povolení nezbytných pro provoz drah, ať už by jej v budoucnu zajišťoval kdokoliv,“ zhodnotil přístup JHMD českobudějovický krajský soud.

Soud ostře zkritizoval vedení JHMD a předal řízení insolvenční správkyni

Potřebné dokumenty má proto nově za Jindřichohradecké místní dráhy zkompletovat insolvenční správkyně Daniela Urbanová. "Žádosti, které jsou podány pro provozování dráhy, nebyly kompletní, insolvenční správkyně ale věří tomu, že se vše povede dát dohromady a v srpnu by měla mít povolení pro to, aby se na úzkokolejce dalo jezdit. V této souvislosti se nás dotázala, jak si představujeme naši podporu, jestli jsme ochotní spolupracovat, dát peníze a nebo s námi nemá počítat vůbec. Budeme k tomu přijímat nějaké stanovisko, ale co se týká peněz, tak zatím se nemáme důvod o nějaké částce bavit," vysvětlil starosta Jindřichova Hradce a zároveň člen spolku pro záchranu úzkokolejky Michal Kozár.

Návrat vlaků na koleje se z června odsouvá až na závěr léta.Zdroj: Deník/Lenka NovotnáV příštím týdnu se koná schůze věřitelského výboru, kde insolvenční správkyně představí harmonogram dalšího postupu. "Měla by nám dát souhrn celých požadavků, aby proces mohl být dokončen. Jsme v situaci, kdy to není úplně jednoduché, protože tím, jak se vše natahuje, některé finanční prostředky, které byly vyčleněny v rámci insolvence na určité procesy, dochází a i věřitelský výbor v současné době potřebuje přesně nadefinovat, z čeho se bude co platit," řekl jindřichohradecký místostarosta Bohumil Komínek a přiznal, že všechna jednání jsou zpět na začátku. "Jak jsme vše tlačili a snažili se, abychom už koncem června vyjeli, tak v tuto chvíli budeme rádi, pokud v polovině srpna budeme mít všechna potřebná oprávnění pohromadě," povzdechl si místostarosta. Věřitelé by zároveň měli v příštím týdnu rozhodnout o tom, jestli společnost JHMD projde reorganizací nebo ji čeká konkurz. Na další poustup jednání by to ale nemělo mít vliv.

Jakmile se úřední povolení provozovatele dráhy podaří získat, bude se rozhodovat o nabídkách společností Gepard Express a WTT, které mají zájem o provozování vlaků na úzkorozchodné trati. O správu a údržbu kolejí nově také projevila zájem společnost Swietelsky Rail.