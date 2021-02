Lukáš Csicsely ze Zlivi učí scenáristiku a podílí se na filmových scénářích, třeba na adaptaci Erbenovy pohádky Živá voda. Píše také knihy, hlavně pro dětské čtenáře. V posledních měsících 31letému autorovi vyšly tituly, Nejkrásnější pohřeb Jana Huga pro dospělé a Metamorfórky pro děti.

Lukáš Csicsely pochází z jihu Čech, kam se rád vrací. Pochází ze Zlivi. | Foto: Lenka Pužmanová

„Já se literatuře dlouho nevěnoval, a to ani jako čtenář. Začal jsem číst tak v osmnácti, s o to větší chutí,“ začíná své vyprávění Lukáš Csicsely. Po pár letech chtěl zkusit i psát sám. Tři své povídky zaslal s přihláškou na FAMU, kam ho vzali. „A tak jsem si říkal, že to zkusím,“ vzpomíná Lukáš Csicsely, který pak v Praze studoval estetiku a filmovou vědu na Karlově univerzitě a scenáristiku na FAMU.