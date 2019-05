Jindřichův Hradec - Přes tři a půl milionu chtěla radnice investovat do osvětlení sportovního areálu na sídlišti Vajgar. Neshodla se ale se sportovci na tom, jak by měla světla vypadat.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Böhm

Zřejmě už nikdy nevznikne osvětlení sportoviště na sídlišti Vajgar. Uvedl to po jednání radních starosta Stanislav Mrvka. „Nejsme schopní to uskutečnit. Vstoupili do toho fotbalisté a atleti, kteří si osvětlení představovali jinak, to by ale znamenalo navýšení o nějaké tři miliony korun,“ sdělil s tím, že zřízení osvětlení mělo původně stát kolem tří a půl milionu korun.