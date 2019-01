Jindřichův Hradec – Až tři miliony korun hodlá jindřichohradecká radnice v letošním roce vložit do výstavby umělého osvětlení na sportovním stadionu poblíž plaveckého bazénu na sídlišti Vajgar.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Kozák

U hřiště má vyrůst šest světelných lamp, po třech na každé straně travnaté plochy. „Žádáme Jihočeský kraj o grant, který by mohl finančně vypomoci částkou ve výši sto tisíc korun,“ uvedla mluvčí hradecké radnice Karolína Bartošková s tím, že pokud by město dotaci nezískalo, osvětlení by se letos zřejmě nestavělo.



„Vybudování umělého osvětlení pochopitelně vítáme. Je to další posun vpřed v komfortu na stadionu a zkvalitní se tím podmínky pro fotbal v Hradci,“ podotkl jednatel Fotbalového klubu Jindřichův Hradec 1910 Marek Černoch, který je zároveň i trenérem divizního týmu mužů.