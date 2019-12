Výstavní dům a galerie Stará radnice v Jindřichově Hradci připravila pro letošní adventní čas novou výstavu.

Stará radnice láká na zimní obrázky i dřevěné hračky. | Foto: Josef Böhm

Na letní expozici obrazů Josefa Lady volně navazuje výstava, která dostala název Ladovská zima a je spojena i s ukázkami dřevěných hraček Luďka Fialy. Výstavu si můžete prohlédnout až do Vánoc. Stará radnice bude totiž otevřená během všech adventních víkendů včetně pátků, a to od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.