Dostat do historického objektu výtah ale nebylo jednoduché. "Původní projekt počítal s tím, že kamenné schodiště u vchodu se vybourá, zkrátí se schody, aby vznikl prostor pro výtah. To jsem nechtěl dopustit, i vzhledem k tomu, že vedle schodiště je taková malá místnost, kudy by se výtah dal udělat," vysvětlil starosta. Práce na proměně interiérů staré radnice by měly začít ještě letos po hlavní sezoně, kdy se uzavře i muzeum. Práce tak nenaruší provoz.

Rekonstrukce vnitřních prostor bývalé radnice se dotkne také druhého patra objektu. "Musíme jej poopravit. V době před patnácti lety, kdy v prostorách ještě sídlila radnice, tam fungoval nějaký odbor a poté využívala interiéry základní umělecká škola," nastínil historii prostor Jan Váňa s tím, že v objektu měl původně vzniknout také Dům animace. V roce 2019 ale tehdejší zastupitelé projektu vystavili stopku. "Je dobře, že se plány podařilo zastavit. V době covidu by tam stejně nikdo nechodil a myslím si, že Třeboň je na takový projekt příliš malé město. Navíc jeho autoři nechtěli Dům animace sami provozovat a pro město by to znamenalo značné finanční náklady," poznamenal starosta Váňa.

Druhé patro budovy staré radnice plánuje město využít jako nové výstavní prostory. "Umístili bychom tam nějakou stálou expozici obrazů, například od Františka Líbala nebo dalších třeboňských malířů nebo bychom druhé patro využili jako prostory pro výstavy," doplnil Jan Váňa. V současné době se výstavy konají v Domě Štěpánka Netolického. Podle slov starosty jsou ale jeho prostory pro tyto účely příliš členité a nešikovné.