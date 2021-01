Starosta Kardašovy Řečice Petr Nekut plánuje letos vybudovat autobusovou zastávku v místní části Mnich. V Řečici pak chystá opravu chodníků či plynofikaci. Starosta také připravuje pozemky pro bydlení.

Petr Nekut, starosta Kardašovy Řečice. | Foto: Deník / Jitka Davidová

Zdroj: DeníkCo se vám povedlo vloni dokončit za stavby?

V roce 2020 jsme dostavěli hasičskou zbrojnici. To je nová stavba. Byla udělána po demolici domu, který zde stál. Je to stavba velmi pěkná. Hasiči jsou velmi aktivní a tak jsme si říkali, že částka, kterou do budovy vložíme, bude vložená účelně. V příštích padesáti letech zajistí zázemí hasičům.