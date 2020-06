Celkem o více než dvacet miliard korun mají přijít města a obce v rámci zákona o kompenzačním bonusu. Peníze vyplacené jako pomoc podnikatelům a živnostníkům mají nakonec jít z jejich rozpočtů.

„U Třeboně by to mohlo podle predikce Svazu měst a obcí dělat až 39 milionů korun. Původně jsem čekal, že to bude kolem pětadvaceti. Přece ale není možné,aby nám brali z daní a platili tím kompenzační balíčky. Trestají nás za to, že dobře hospodaříme, nejsme zadlužení a máme na účtech peníze, které chceme použít na investice pro rozvoj města. to už není žádná legrace,“ zmínil starosta Jan Váňa.

Ohrožena je tak například přestavba Krčínova domu na byty nebo budování wellness centra u Aurory, hřiště v lokalitě Kopeček, oprava Sportovní ulice nebo rekonstrukce domu č.p. 1.

Pokud obce o finance přijdou, bude to mít vliv i na malé místní stavební firmy.

„Těm nenabídneme práci, když na investice nebudou peníze,“ dodal starosta Jan Váňa.

Městům a obcím se nyní snaží pomoci senátoři, kteří schválili pozměňovací návrh.

„Díky němu nedostaneme zpět do rozpočtu vše, ale 1200 korun na každého obyvatele. To by pro Třeboň znamenalo necelých deset milionů. Propad by tedy nebyl nakonec tak veliký,“ poznamenal starosta.

Návrh Senátu bude Poslanecká sněmovna projednávat v úterý 16. června. Starostové senátní návrh ve stejný den podpoří shromážděním na pražském Malostranském náměstí.