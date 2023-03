O existenci bývalého hřbitova v Kardašově Řečici odborníci věděli. Archeologové místo prozkoumali na podzim roku 2021 a začátkem roku 2022. "V rámci přibližně 70 metrů dlouhého liniového výkopu jsme zachytili 151 primárních hrobových situací. Na hřbitově se pohřbívalo pravděpodobně už od 13. století do závěru 18. století, a to velmi intenzivně. Většinu z námi zachycených pohřbů můžeme datovat spíše do poslední etapy pohřbívání, tedy do 18. století. Lze předpokládat, že některé pohřby budou i starší, ale jejich přesnou dataci neznáme," upřesnil archeolog Muzea Jindřichohradecka Jan Kocina. K antropologické analýze odborníci vybrali 21 hrobů z celkového počtu. Věkové složení u analyzovaného vzorku odpovídalo obdobným situacím z jiných zkoumaných hřbitovů a zastoupeny byly všechny věkové kategorie.