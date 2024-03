Ve středu 6. března vyrazila policie k nálezu munice na stavbě dálnice D3 u Dolního Dvořiště, na dohled hranic s Rakouskem. Neobjevil ji ale pracovník stavby, jak se objevilo v některých zprávách, byla odhalena při plánovaném průzkumu. Archeologové, pyrotechnici i stavbaři zároveň varují amatérské hledače, aby se místu vyhnuli, pátráním by totiž porušili zákon.

Na stavbě D3 u hranic s Rakouskem se během archeologického průzkumu našlo množství druhoválečné munice. Nedaleko totiž vedla demarkační linie. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Byl bych rád, aby informace o tom, že munici našel pracovník stavby, byla uvedena na pravou míru. Šlo o běžný, předem domluvený průzkum, s archeology a pyrotechniky spolupracujeme od začátku stavby, je to zaběhnutá praxe,“ vysvětlil Lukáš Přibyl, stavbyvedoucí společnosti Swietelsky, která D3 v úseku Nažidla-Dolní Dvořiště staví. „Už samotná skrývka ornice se provádí pod dohledem archelogů. Bezpečně shrneme horní vrstvu, ve které se nepočítá s nálezem, a pak nastoupí archeologové a pyrotechnici.“

„O žádných náhodných nálezech tu nemůže být řeč, nemůžeme to ostatně ani připustit,“ řekl přímo v Dolním Dvořišti archeolog Tomáš Pancíř z Archeologického oddělení Jihočeského muzea. „Od toho tu ostatně jsme. Děláme všechno pro to, aby se to nestalo, a troufáme si říct, že poté, co úsek opustíme, je mizivá šance, že by na něco najel pracovník se strojem.“

Vzhledem k umístění stavby v blízkosti demarkační čáry, která vedla přes Rybník na Český Heršlág s Horním Dvořištěm, se u Dolního Dvořiště s nálezem munice a střeliva počítalo předem. „Ředitelství silnic a dálnic mělo pyrotechnický průzkum i v zadávacím řízení. Spíš byla otázka, kolik se tu toho najde,“ doplnil ředitel výstavby Pavel Fišar.

Demarkační linieZdroj: geojih

A našlo se toho hodně. Desítky kilogramů válečné munice a také torza zbraní. O munici se postarali policejní pyrotechnici, kteří ji na bezpečném místě druhý den odpálili, ostatní nálezy, včetně několika artefaktů ze středověku a pravěku, putovaly do muzejního depozitáře. „I druhoválečné předměty, byť z minulosti ne tak dávné, mají velký archeologický potenciál a jsou pro nás nesmírně zajímavé. Mají velkou vypovídající hodnotu o tom, co se tu tehdy dělo,“ přiblížil Tomáš Pancíř, který se na archeologii druhé světové války specializuje. „Kromě výzbroje a výstroje jsme tu našli i řadu osobních předmětů po vojácích. Nahoře u Rybníku vedla demarkační linie a vojáci se tu koncentrovali. V takovýchto místech je pravděpodobnost nálezu opravdu vysoká.“

Druhá světová válka v místech, kudy povede dálnice D3, skončila pro německou a maďarskou armádu. „Řada vojáků se sem vydala, aby se vzdala Američanům, a tak výzbroj a výstroj nechávali na místě, už ji k ničemu nepotřebovali. Mimochodem, na toto téma doporučuji aktuální výstavu Tenkrát na hranici, která je k vidění v českokrumlovském Regionálním muzeu. Demarkační linie je tam prostřednictvím expozice pěkně představená,“ dodal archeolog.

Souběžně s archeologickou prospekcí na právě budovaném úseku dálnice probíhá i průzkum pyrotechnický, který má na starosti specializovaná firma. „Děláme ho vždy na předem doporučených a vytipovaných úsecích, v tomto případě právě kvůli tomu, že jsme v místě demarkační linie a předpokládalo se tu množství nálezů,“ doplnil Tomáš Belov ze společnosti G Impuls Praha. „K práci používáme detektory kovů a metodu magnetometrie a elektromagnetického profilování, průzkum provádíme ze země i pomocí dronů.“

Archeologové i pyrotechnici počítají s tím, že v okolí Dvořiště najdou ještě další munici. „Prospekce určitě není u konce a rádi bychom veřejnost a zejména amatérské hledače s detektory kovů upozornili, aby se tu nepohybovali, protože cíleným vyhledáváním munice a střeliva by porušili i nějaké paragrafy, například o nedovoleném, cíleném vyhledávání munice. Za vše hrozí vysoké postihy,“ uzavřel archeolog Tomáš Pancíř.