Proti rozhodnutí krajského úřadu o vyvlastnění pozemků táborského motocentra nešlo podat odvolání. A tak jeho majitelé zvolili jinou cestu. Bratři Bratránkové podali žalobu se žádostí o odkladný účinek. Stavba 400 metrů dálnice D3 u Tábora tak musí nejméně další dva měsíce počkat.

Dlouhodobý spor o sjezd k motocentru bratrů Bratránkových se dočkal dalšího zvratu. ŘSD pozemek vyvlastnilo. | Foto: Deník/ Lenka Pospíšilová

To potvrdil i provozovatel a spoluvlastník motocentra Pavel Bratránek. „Stavba už dostala odklad, díky žalobě nám to přiznali již 11. března. Soud to nyní přerušil, protože je na celý zákon o vyvlastnění podaná ústavní stížnost,“ informoval s tím, že řízení by mělo být přerušeno než rozhodne nejvyšší instance.