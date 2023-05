Stavba dálnice D4 je v polovině. Část úseku u Milína otevře už na podzim

/FOTOGALERIE/ Práce na dostavbě dálnice D4 od křižovatky Háje (u Příbrami) do Písku jsou v květnu roku 2023 hotovy téměř z poloviny. Oznámilo to sdružení firem Via Salis, které dálnici dostavuje jako první český PPP projekt – tedy takový, kdy práce objednané státem zajistí soukromý partner se vším všudy (od projektu přes financování a vlastní realizaci až po provoz a údržbu), přičemž stát začne zakázku splácet až ve chvíli, kdy bude nová dálnice v provozu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Úsek za Skalkou. | Foto: Ministerstvo dopravy ČR

Stavba dálnice začala před dvěma lety. „Do konce května bude v rámci projektu Via Salis prostavěno 48 procent z celkového finančního objemu prací. Práce běží v celé délce 32 kilometrů, na čemž mají velký podíl nejen stavebníci, ale také Ředitelství silnic a dálnic, které stavbu připravovalo,“ uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert. Staveniště D4 mezi Příbramí a Pískem s oteplením ožívá. Staví se po celé trase O tom, jak stavba pokročila, se v pondělí přesvědčil ministr dopravy Martin Kupka. „Jsem rád, že všechny práce na D4 pokračují podle předpokladů a projekt Via Salis tak prokazuje životaschopnost modelu PPP pro financování podobných infrastrukturních staveb. Výraznější zapojení PPP do železničních či dálničních staveb znamená pro stát rozložení plateb v čase včetně následné údržby. To je důležité v okamžiku, kdy máme na stavbu dálnic k dispozici méně peněz z Evropské unie,“ uvedl Kupka. Čtyři desítky mostů Aktuálně pokračují v celé trase rozsáhlé zemní práce doprovázené výstavbou souvisejících konstrukcí, jako jsou například mosty nebo opěrné stěny. Na začátku úseku Háje – Milín probíhají postupné odstřely skalního masivu, který v těchto místech umožní rozvinutí dálnice do celé nezbytné šířky. Nejviditelnější jsou práce právě na mostních konstrukcích, kterých je na 32 kilometrech trasy celkem 40. Na každý kilometr dálnice tak připadá nejméně jeden most nebo propust. Odstřely na vrchu Běleč: kvůli stavbě dálnice D4 se těží skalní masiv Největší a nejzajímavější mostní stavbu představuje estakáda přes Skalici u obce Nerestce. Více než 420 metrů dlouhá stavba překlene postupně silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať. Během zbytku roku práce ještě zintenzivní. Podle předpokladů bude na konci roku 2023 prostavěno až 79 procent z plánovaného objemu finančních prostředků. Polovina dálnice u Milína se otevře už na podzim Již počátkem léta se začne u velké křižovatky Lety budovat velké operační středisko pro správu a údržbu dálnice (SSÚK – Středisko správy a údržby koncesionáře), v němž bude zároveň sídlit dálniční policie. U Krsic se pak rozjede výstavba dvou protilehlých dálničních odpočívek s benzínovými pumpami. Na podzim již bude u Milína jedna polovina dálnice otevřena pro běžný provoz, a ještě do konce roku budou mosty dotaženy do fáze hotové hrubé stavby. Udržitelná dálnice Celá dálnice se staví tak, aby splňovala přísné ekologické požadavky. Například budova SSÚK vznikne v nízkoenergetickém standardu. Pro vytápění a teplou vodu poslouží tepelná čerpadla, elektrickou energii zajistí fotovoltaika a solární panely. Podobně vysoké nároky jsou stanoveny dvě dálniční odpočívky, kde mimo jiné bude 16 rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. Řidička na D4 najela do uvolněného kamene. Policie hledá svědky Kromě velkých stavebních akcí se zanedlouho rozjedou i dílčí ekologické projekty menšího rozsahu. Místo fádního travního porostu budou ve vybraných oblastech kolem dálnice vysety divoké louky a v její blízkosti instalovány včelí úly. Stavba by měla být podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu