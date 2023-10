Nové obchodní centrum roste u kruhového objezdu naproti sídlišti Hvězdárna. Na ploše o velikosti téměř tří hektarů už jsou hotové potřebné kolaudace. „V rámci přípravy pozemku vznikla páteřní komunikace s vnitřním kruhovým objezdem a napojení na silnici I/34. Dále proběhlo vybudování autobusové zastávky, která by měla sloužit pro účely dopravního napojení na veřejnou linkovou dopravu z okolí Jindřichova Hradce a také na systém městské hromadné dopravy. V rámci celého areálu došlo také k položení oddělené splaškové a dešťové kanalizace,“ popsal postup prací zástupce investora společnosti De Linea Christian Stundner s tím, že v těchto dnech pracovníci budují ještě trafostanice pro rozvod elektřiny a napojení optického kabelu na síť.

Lokalita už je v podstatě připravená na stavbu samotných obchodních jednotek. „V současné době dochází k převodu ploch na jednotlivé obchodní domy. Pokud bude přát počasí, některé obchodní domy by mohly v měsíci listopadu zahájit přípravné práce v podobě založení základových desek. Na jaře roku 2024 pak budou probíhat hlavní práce na výstavbě,“ upřesnil Christian Stundner. Stavět se začnou také parkoviště, která v rámci celého obchodního komplexu nabídnou až 900 parkovacích míst.

Zdroj: Jana Urbanová

Na ploše vzniknou samostatné prodejny a v rámci retail parku pak téměř čtyři desítky obchodních jednotek. „Jde o vybudování obchodního domu UNI HOBBY, Möbelix, Lidl, KFC, samoobslužné benziny a myčky. Ohledně středového obchodního domu, který bude v sobě mít jednotlivé obchodní jednotky, nelze z hlediska probíhajícího jednání a řízení ještě přesně definovat. Samozřejmě, že vlastník tohoto retailu má už vše vyřešeno. Určitě na začátku roku budeme moci říci více,“ předznamenal za investora Stundner. Podle oslovených Hradečáků je nová obchodní zóna ve městě potřeba. „Je pravda, že když jsem třeba sháněl materiál na stavbu pergoly na chalupě, tak to byl problém a musel jsem jet až do Budějovic. Myslím, že nějaký hobby market tady hodně chybí a manželka si navíc často stěžuje, že ve městě nemáme ani pořádné obchody s oblečením, tak snad se to s tím novým centrem zlepší,“ konstatoval Milan ze sídliště Hvězdárna.

Plánovaná obchodní zóna na okraji města navíc výrazně pomůže pracovnímu trhu. Přinese totiž více než dvě stovky nových míst. Přesný termín otevření prodejen ale zatím investor nezveřejnil. „Každý obchodní dům má naplánovanou výstavbu dle svých možností a technologických postupů. Pokud bude výstavba probíhat dle dohody, tak by nejen Hradečáci ale i občané jiných obcí a měst mohli v centru nakoupit už na podzim příštího roku,“ přislíbil Christian Stundner. U nové nákupní zóny je do budoucna v plánu také odpočinková část se zelení, která by měla vzniknout ve směru k zahradnímu centru.