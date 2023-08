Délka nové stezky jsou necelé dva kilometry, široká bude tři metry. „Začátek stavby je u vchodu do areálu skateparku, poblíž čerpací stanice MOL v Rezkově ulici. Dále stezka pokračuje za skateparkem a podél paty zemního tělesa železničního nádraží až po stávající cestu podél nádraží,“ upřesnil trasu jindřichohradecký starosta Michal Kozár. Stezka dostane pohodlný asfaltový povrch a kromě cyklistů ji tak budou moci využívat i bruslaři. „Projekt zahrnuje stavbu stezky včetně dvou míst pro odpočinek, úpravy přiléhajících zpevněných ploch, úpravy odvodnění a terénní úpravy. Součástí budou i stavbou vyvolané úpravy podzemních vedení,“ dodal starosta. První místo pro odpočinek vznikne hned vedle areálu skateparku a druhé přímo na trase. Na konci pak stezka přejde na historickou cestu dubovou alejí až do konce úseku.

Vybudování nové stezky vyjde na necelých 12 a půl milionu korun včetně DPH. Město si na projekt požádalo o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, kterou v těchto dnech dostalo přiznanou ve výši 85 procent způsobilých nákladů. „V rozpočtu města na rok 2023 je stavba finančně ošetřena částkou 22 miliónů korun, z níž byl zatím použit cca jeden milion korun především na vykácení porostu pro trasu cyklostezky. Vzhledem k příznivě vysoutěžené ceně díla bychom cyklistické propojení stavěli i bez případné dotace,“ uzavřel Michal Kozár. Terén pro vedení smíšené stezky Hradečtí připravili už letos na jaře.

Stavba propojení Rezkovy ulice na Dolní Skrýchov se připravuje už od roku 2019. Proces ale zkomplikovala majetkoprávní vypořádání s pozemky. „Byla nutná i překládka určitých sítí a řešila se také otázka zeleně, konkrétně náletových dřevin, protože v lokalitě pod nádražím to byla spíše taková džungle, což zná řada pejskařů, kteří tudy často chodí,“ přiblížil místostarosta Radim Staněk. Výběrové řízení na novou stezku vyhrála společnost Swietelsky stavební České Budějovice. Hotovo by mělo být do konce listopadu.