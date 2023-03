Stavba obchvatu Lišova jede. Napojí se na něj nová silnice do Třeboně

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo 2. února stavbu obchvatu Lišova a Štěpánovic na Budějovicku. Komunikace dlouhá 9,5 kilometru vyjde na 964 milionů. Řidiči by po ní mohli jezdit od podzimu 2025. Na obchvat by měla v roce 2027 navázat tříkilometrová silnice z Vranína do Třeboně. Nyní se připravuje podrobný geotechnický průzkum, uvedlo ŘSD na twitteru.

Na stavbě obchvatu Lišova dochází ke skrývce ornice a kácení dřevin. | Video: Lenka Pospíšilová