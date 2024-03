Energie vznikne ze spalování přírodní biomasy. Díky tomu Madeta sníží svojí ekologickou náročnost a zároveň ušetří na energiích. Hotovo by mělo být do začátku letošního podzimu.

Parovod z Otína do závodu Madety bude měřit zhruba dva a půl kilometru a téměř celý povede pod zemí, aby nezabíral ornou půdu. „Stavba zatím probíhá podle plánu. Začali jsme prostřední částí. Důvod je ten, že se na poli bude brzy orat a sít. Proto je potřeba práce na zemědělské půdě dokončit do nejdříve tak, abychom do konce dubna byli už pryč,“ vysvětlil Marek Dohnálek, ředitel divize energetika brněnské společnosti Uchytil, která parovod buduje.

Hradecká Madeta staví parovod za 100 milionů. Chystá i velkou modernizaci závodu

V současné době se pracovníci stavitele pohybují po obou stranách hlavního tahu mezi Jindřichovým Hradcem a Otínem. Řidiči ale nemusí mít obavy, že by stavební akce na této důležité dopravní tepně přerušila provoz. „Co se týká silnice první třídy z Jindřichova Hradce směrem na Dačice, kde teď nejvíce kopeme, začneme tam někdy v týdnu od 18. března dělat protlak. Pro řidiče to bude znamenat pouze omezení v podobě snížené rychlosti na 70 kilometrů v hodině a umístění cedule, která bude upozorňovat na výjezd vozidel ze stavby,“ přiblížil opatření Marek Dohnálek.

Zdroj: Jana Urbanová

S výraznějším dopravním omezením ale řidiči musí počítat v dubnu přímo v Otíně. V místě překopu silnice tam bude provoz na několik dní svedený do jednoho pruhu. Další dílčí komplikace se pak chystá u sjezdu od Madety ve směru na komunikaci první třídy.