Protesty bavorských zemědělců nekončí. Podle informací PNP.de by mělo ve středu 16. ledna dojít k další protestní akci. Okresní sdružení Bavorského svazu farmářů (BBV – Bayerischer BauernVerband) se chystá symbolicky zablokovat hraniční přechod Phlippsreut – Strážný.

Doprava na hraničním přechodu Strážný stojí. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Farmáři se už od loňského prosince přimět vládu, aby nerušila výhody pro německé farmáře. Nejvíce je bylo slyšet minulý týden, kdy byl naplánován tzv. Týden hněvu. V pondělí 8. ledna jediný hraniční přechod z jihu Čech do Bavorska ve Strážném zablokovali na několik hodin. O den později to sice byly jen desítky minut, ale komplikace v plynulosti dopravy byly více než patrné.

Sdružení BBV Freyung – Grafenau na svých webových stranách vysvětluje: „Po počátečních protestech federální vláda 4. ledna 2024 oznámila, že se vzdá zrušení preferenční daně z vozidel pro lesnictví a zemědělství. Postupně má být zrušeno vracení energetické daně za zemědělskou naftu. „Tyto návrhy jsou absolutně vyloučené, zemědělská nafta musí zůstat. Proto protesty pokračují,“ řekl prezident BBV Günther Felßner. Společně s „Zemědělstvím spojuje Bavorsko“ vyzvala BBV k akci. Podle ministerstva vnitra během minulého týdne v Bavorsku uskutečnilo přes 200 akcí. Jednou z posledních byla ta sobotní (13. ledna) ve Freyungu.

Chystá se „konvoj traktorů“

Další pak bavorští farmáři chystají na středu 16. ledna. Sdružení farmárů BBV Freyung – Grafenau podle PNP požádala o blokádu hranice ve Philippsreutu na silnici B12. Začátek by měl být kolem 9 nebo 10 hodiny ráno ve freyungském lunaparku (Freyunger Volksfestplatz). Podle dostupných informací by odtud měli zemědělci odjet v konvoji po silnici B12 směrem k hraničnímu přechodu Philippsreut, která by měla být symbolicky zablokována. Z hranic se mají vracet zpět do Freyungu.

Bavorští farmáři blokují silnice. Přechod Strážný je už průjezdný

Okresní předseda sdružení BBV Freyung – Grafenau Siegfried Jäger pro PNP uvedl, že další akce mohou v SRN pokračovat v příštích dnech. Další protest by se mohl odehrát v Grafenau.

Požadavky Bavorského svazu farmářů na spolkovou vládu jsou:

- Stažení plánů na zrušení daňových úlev na zemědělskou naftu

- Odnětí storno plánů pro osvobození od daně z vozidel pro traktory, kombajny atd.

- Zavedení osvobození od daně pro regionální biopaliva – součást řešení klimatické neutrality

Jízdu může zkomplikovat ledovka

S velkou pravděpodobností bavorské farmáře od konvoje ve středu nikdo neodradí. Zkomplikovat jim ho ale může počasí. Zatím co ještě v úterý odpoledne v okolí Freyungu sněžilo, v noci na středu sníh začne přecházet v déšť a silnice mohou změnit ve zledovatělé peklo. Německá meteorologická služba (DWD) varuje před náledím v celém Svobodném státě Bavorsko. DWD mluví o „hrozbě černého ledu“. Varuje, že situace může trvat až do čtvrtečních šesti hodin ráno.

Policie řidiče nabádá k pomalé jízdě. Kvůli náledí už v úterý vyhlásily některé školy nejen v Bavorsku zrušení výuky. V Bavorsku se nebudou učit děti ve třech školách v Landshutu.