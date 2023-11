Tady je seznam škol, které se na Hradecku zapojí v pondělí do stávky

Další základní školy ve městě se ke stávce připojily alespoň symbolicky. „Rozhodli jsme se pro formu tichého protestu, protože vnímáme to, že tady máme 500 dětí a bylo by nejen pro rodiče hodně složité, pokud by všechny školy na den zavřely. Proto jsme si řekli, že provoz nepřerušíme a ani nebyl žádný podnět od nikoho ze zaměstnanců školy. Navíc máme dlouhodobě na tento den naplánované školení pedagogického sboru v odpoledních hodinách a nechtěli jsme s ním hýbat,“ vysvětlil ředitel 2. základní školy v Jindřichově Hradci Jan Javorský a zdůraznil, že důvodem pondělního protestu nejsou platy pedagogických pracovníků. „Jde o to, že jsou dlouhodobě podfinancovány nepedagogické pozice. Sami víme, že obsadit tyto pozice v případě, že některý z pracovníků odejde do starobního důchodu, je za těchto podmínek extrémně složité. Další věc je snižování počtu dělených hodin, kde vznikl úplný nesmysl ohledně počtu dětí na jednoho učitele. My jsme škola, která má běžně 30 dětí ve třídě a to dělení je skutečně k tomu, abychom mohli alespoň část výuky v rámci možností individualizovat,“ připomněl Jan Javorský.

S důvody stávky se ztotožnili také zaměstnanci 1. základní školy. Vedení 3. základní školy pak avizovalo zkrácený rozvrh pro druhý stupeň a místo obědů dostali předem přihlášení strávníci studené balíčky.

Jaká byla stávka? Zapojilo se 7200 škol, Prahou prošli odboráři, Fiala reagoval

Stávka se dotkla i jindřichohradeckých středních škol. Lavice zůstaly prázdné například v budově Gymnázia Vítězslava Nováka. „Primárně se stávkuje z toho důvodu, že rozhodnutí současné vlády jsou o nás, ale bez nás. Nikdo se s námi zkrátka nebaví o tom, co všechno škrty ve státním rozpočtu způsobí a jak moc se tato rozhodnutí podepíší na budoucnosti dnešních školáků, žáků a studentů,“ posteskla si ředitelka školy Lenka Vetýšková s tím, že chce vyvrátit některé domněnky o tom, že školy jdou do stávky z důvodu finančního ohodnocení pedagogických pracovníků.

Stejného názoru je také Josef Janda, ředitel Obchodní akademie T. G. Masaryka. „Dotkne se nás především snížení PHmaxu, který se projeví velice nepříznivě. Nejde o platy, protože za ty roky jsme si zvykli, že plat není největší, ale na druhé straně musíme zajistit kvalitní výuku a provoz školy a právě v tom nám PHmax bude značně bránit. Jde o financování školy na základě počtu žáků, čím vyšší počet žáků, tím vyšší peníze. Hodnotu peněz na žáka ale chtějí snížit o 15 procent. To není legrace, protože čím méně peněz budete mít, tím méně kvalitní bude výuka. S menším množstvím peněz nebude možné dělit třídy, tím nebudou úvazky pro učitele a jsou tam další dalekosáhlé dopady,“ nastínil Josef Janda.

V Česku je podle statistik ministerstva školství z loňského roku 5350 mateřských, 4250 základních a 1300 středních škol. Do pondělní stávky se podle odborů zapojilo přes 70 procent z celkového počtu škol. Jde tak pravděpodobně o největší protest ve školství za posledních 30 let.