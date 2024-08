Na českém knižním trhu se před pár dny objevila zajímavá novinka. Antologie V Královských zahradách je poctou nekorunovanému králi literárního hororu Stephenu Kingovi. Letos je to už padesát let od doby, kdy vyšel jeho debutový román.

Vydání knihy je pro řadu fanoušků Stephena Kinga událostí tohoto roku. Na novince se podílelo jedenadvacet českých i slovenských autorů.

close info Zdroj: Fobos zoom_in Nová kniha hororových povídek V Královských zahradách potěší fanoušky Stephena Kinga.Jednou ze svých povídek do knihy přispěl i jindřichohradecký spisovatel Svatopluk Doseděl. Přestože název Žena s pastelkami nepůsobí na první pohled nijak hororově, čtenáře nakonec přesvědčí o opaku. „Pracuji vždy ve dvou liniích, jedna je fikce a druhou reálný svět. Inspiroval mě životní příběh týkající se domácího násilí. To znamená alkohol v rodině a bezvýchodná situace. No a právě v tuhle chvíli se do příběhu zapojuje mystika, díky které se následně najde řešení,“ přiblížil svoji tvorbu Svatopluk Doseděl.

Děj dramatické povídky zasadil do Jindřichova Hradce. „Je to příběh o paní, která žije s tyranským mužem a svou malou dcerou v bytě jednoho starého domu v Nežárecké ulici. Ten chlap jí neskutečně zatápí, vždy se opije a udělá zle. Zoufalá žena najde v domě krabičku se starými pastelkami a začne kreslit abstraktní věci. Když maluje jeden ze svých obrázků, přeje si, aby ji přestala bolet hlava a druhý den se tak stane,“ prozradil část děje spisovatel s tím, že stejně, jako mají obrázky zoufalé ženy moc uzdravovat, mohou i ublížit nebo dokonce zabíjet.

Padesát let od vydání Carrie

Hradeckého autora jedné z povídek oslovil přímo editor knižní novinky Aleš Richter. „Osobně se vůbec neznáme, ale vím o něm, že spravuje na Facebooku jakousi skupinu, která se zabývá Stephenem Kingem. Je už od mládí jeho velkým fanouškem a ví o něm snad úplně všechno. Navíc, letos je to padesát let, co Stephen King vydal svojí prvotinu Carrie knižně. Díky tomu vlastně odstartoval kariéru a zásadně změnil tvář moderního hororu,“ připomněl Svatopluk Doseděl.

Obálku knihy V Královských zahradách vytvořil výtvarník Jiří Dvorský. Rozmanitost příběhů potěší jak fanoušky Stephena Kinga, tak i ty, kteří ještě žádné jeho dílo nečetli. Sbírka u čtenářů zatím boduje, některá její hodnocení atakují 90 procent.