Téměř dva kilometry dlouhý úsek si stavebníci převzali v první polovině srpna . „Začátek stavby je u vchodu do areálu skateparku, poblíž čerpací stanice MOL v Rezkově ulici. Dále stezka pokračuje za skateparkem a podél paty zemního tělesa železničního nádraží až po stávající cestu podél nádraží,“ upřesnil trasu jindřichohradecký starosta Michal Kozár. Projekt stavby nové stezky zahrnuje také vybudování dvou míst pro odpočinek. První vzniká hned vedle areálu skateparku a druhé přímo na trase. Nová stezka vyšla na necelých dvanáct a půl milionu korun včetně DPH. Většinu částky ale pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Džungle kolem Nežárky v Hradci je minulostí. Okolí řeky výrazně prokouklo

Dokončenou stavbu by měl zhotovitel předat městu už během příštího týdne. „Blížíme se do konečné fáze. Termín předání stavby máme podle smlouvy stanovený na 24. listopadu, ale je možné, že to bude o nějaký ten den dříve. Poté už lidé budou moci stezku volně užívat,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje jindřichohradecké radnice Karel Hron s tím, že během následujících dní na stezku nainstalují ještě měřič pohybu osob. „Bude ze strany u skateparku. Občané ale mohou být v klidu, zařízení je nebude sledovat ani nahrávat. Půjde o takzvané smyčky zabudované v povrchu stezky a krabičku na malém sloupku u okraje, která zaznamená pouze počty. Bude také schopná rozlišit, jestli dotyčný jde pěšky nebo jede na kole,“ popsal Karel Hron. Měřič pohybu je povinným prvkem, který souvisí s poskytnutou dotací na vybudování stezky.

Stavba propojení Rezkovy ulice na Dolní Skrýchov se připravuje už od roku 2019. Proces ale zkomplikovala majetkoprávní vypořádání pozemků. Výběrové řízení na novou stezku vyhrála společnost Swietelsky stavební České Budějovice.