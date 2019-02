Projektanta, který by připravil podklady pro výstavbu další cyklostezky, shání jindřichohradecká radnice. Radní města rozhodli o vypsání veřejné zakázky v hodnotě do dvou set tisíc korun.



Podle radního Bohumila Komínka by nová stezka měla vést od sídla Povodí Vltavy v Nežárecké ulici kolem bývalé výletní restaurace Rudolfov směrem na Lišný dvůr.



„Zadání v sobě obsahuje také přemostění Rudolfovského potoka,“ upřesnil radní a dodal, že termín předání nového projektu pro územní rozhodnutí je do konce letošního července.



Hotové či rozpracované plány má radnice na stezku v Radouňce (ta má vést vedle silnice mezi lokalitou Na Kopečku a starou vsí), na cyklostezku, která by propojila polní cestu v Matné s Frankovým dvorem, na stezku spojující vlakové nádraží s Dolním Skrýchovem nebo například na trasu z Hvězdárny do Dolní Pěny.