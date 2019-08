Nová část se napojí na stávající severní křídlo. Podle dačického starosty Karla Macků se nyní začne betonovat strop nad druhým patrem přístavby. Už jsou probourané průchody do staré budovy. „Učebny, které se budou přestavovat na kabinety nebo sociálky, jsou připravené. V podkroví se osazují konstrukce podlahy a jsou hotová ramena prodloužení hlavního schodiště,“ popsal starosta.

Vše, co bude potřeba ve staré budově, má být hotové do září. „Bude napínavé, jestli stihneme včas dokončit tu část školy, která má žákům i učitelům sloužit už od září. Já ale věřím, že všechno stihneme, poznamenal starosta Macků. Práce na přístavbě a v podkroví budou pokračovat i po začátku školního roku. „Nijak by to ale nemělo provoz školy omezovat,“ dodal Karel Macků.

Přeměna Základní školy Komenského vyjde na 44 milionů. Z toho pět milionů korun zaplatí město, zbytek uhradí dotace.