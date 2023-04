/VIDEO/ Několik stovek lidí dorazilo na pondělní registraci u bechyňské zubní lékařky Pavlíny Prokůpkové. Fronta se začala tvořit už v noci, nakonec v ní stálo kolem pěti stovek lidí. Někteří čekali už od půlnoci. Drtivá většina marně.

"Stála jsem tam od sedmi od rána do půl desáté. V půl desáté nám bylo oznámeno, že je konec registrací. Z ulice paní zubařka vzala dvacet lidí. Otvírala ordinaci v místní fabrice, ale nikde nenapsala, že bude přijímat z ulice i z fabriky. Absolutně žádná organizace, komunikace na nule. Hrůza," uvedla jedna z čekajících žen později na sociální síti.

"Tak já byla ta, co stála a mrzla venku už od tří hodin ráno. Když mě pustili z vrátnice na WC dovnitř, nestačila jsem se divit. Zhruba 150 lidí už bylo pěkně před ordinací vevnitř a čekalo na registraci. Bylo mi hned jasné, že na nás venku se už vůbec nedostane," rozčilovala se další žena.

"Stáli jsme na dešti, větru a sněhu, těhotné maminy s malými uplakanými dětmi, starci s holemi a berlemi, mladí, kteří si vzali dovolenou a mrzli hodiny. Nemám ponětí, proč paní doktorka, když míjela tak ohromný dav, neřekla na vrátnici, ať pošlou lidi domů, že má třicet míst pro pracovníky Laufenu a všechny nás tam nechala v tomto nečase stát další 2,5 hodiny. Smutné je, že se nedostalo ani ty skalní vytrvalce, kteří přišli a čekali již od půlnoci," popsala další z čekajících žen.

V podobném duchu se nesou doslova desítky dalších příspěvků. K situaci se vyjádřil i starosta Bechyně Štěpán Ondřich. "Na základě nového způsobu registrace, kterou paní doktorka přehodnotila, jsem ordinaci kontaktoval ohledně bližších informací. Bohužel mi byla sdělena pouze informace, že se bude registrovat osobně do naplnění kapacity, jiné informace nám paní doktorka neposkytla. Ještě ve čtvrtek a v pátek jsem několikrát apeloval na přehodnocení registrace, ale opět mi bylo sděleno, že dle platné legislativy se zájemci musí registrovat osobně. V průběhu dne jsem se byl na místě několikrát podívat a celá vzniklá situace mě velice mrzí," uvedl starosta.

Zubní lékařce Pavlíně Prokůpkové nebylo možné se dovolat, na FB stránkách ordinace se však objevilo vyjádření s omluvou čekajícím lidem a zároveň obviněním vedoucích pracovníků keramičky Laufen, kteří měli údajně slibovat svým zaměstnancům přednostní registraci. Ordinace je totiž v nájmu v areálu firmy.

"Všem, co stáli venku, se moc omlouváme, je nám moc líto jak to dopadlo, ale jinak to udělat bohužel nešlo. Vedoucí pracovníci firmy Laufen za našimi zády, aniž by se nás zeptali, slibovali lidem z Laufenu, že těm co se jim přihlásí, zajistí předem, že budou přijati. Teprve pak šli za námi a arogantním jednáním nás nutili, abychom přednostně vzali jejich pracovníky. Když byli odmítnuti s tím, že nebudeme nikoho upřednostňovat, což ani ze zákona nejde, vyvíjeli tlak dál a nutili nás do protiprávního jednání," uvedl facebookový profil Zubní Bechyně Prokůpková.

Vyjádření zástupců firmy Laufen, zda je zveřejněné tvrzení pravdivé, se nám nepodařilo získat, do firmy nebylo možné se během úterního dopoledne dovolat.

S kritikou fronty u bechyňské zubařky vystoupil i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. "To je zjevně nezákonné. A lékaře jsme před tím varovali, totální neúcta k pacientům! Pokud si někdo bude stěžovat, s radostí to vyřešíme," uvedl na svém facebookovém profilu.

Zde se však zubní lékařka dočkala zastání například od Ondřeje Semeráka z Bechyně. "Předpokládám, že podle vás měla paní zubařka vyběhnout na obě strany budovy a začít organizovat fronty. Místo toho, abyste jako prezident stomatologické komory navrhl systém, který by umožňoval rovnoměrné rozprostření pacientů mezi zubaře, kteří by je do určitého počtu museli přijmout, a pacienti by se tak nemuseli chovat jako tady a nemuseli přijíždět do Bechyně až z Vysočiny, tak se navážíte do zubařky, která místo nízkého počtu pacientů a bez smlouvy s pojišťovnami jich chce přijmout větší počet. Ta neúcta k pacientům, z důvodu nemožnosti pohodlného přístupu k dostatečnému počtu zubařů, leží na vás, jako prezidentovi, a ne na nějaké zubařce, která ve městě teprve začíná," napsal Ondřej Semerák.

Podobnou situaci jako v Bechyni řeší řada dalších měst, která se snaží zubaře přilákat například bezúročnými půjčkami či nabídkou vybavených ordinací. V Bechyni zakoupila radnice pro potřeby zubní ordinace rentgen za přibližně půl milionu, poskytla také zubařce bezúročnou půjčku ve výši jednoho milionu.