Stráž nad Nežárkou – V rekonstrukci kanalizace a vodovodu pokračují ve Stráži nad Nežárkou. Letos přijde na řadu ulice 9. května.

Stráž nad Nežárkou. Ilustrační foto. | Foto: web města

Jakmile město vysoutěží dodavatele prací a obdrží stavební povolení, chtělo by co nejdříve zahájit stavební úpravy. Po výměně kanalizace a vodovodu v ulici 9. května by měla následovat i obnova asfaltového povrchu silnice. „Lidé si tam novou cestu po těch letech zaslouží,“ podotkl strážský starosta Jiří Krupička. Začít by se mělo v létě a hotovo chtějí mít do konce roku.