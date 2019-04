Vzhledem k vynikající povánoční formě Ostravy se dá očekávat, že semifinále Jihostroj ČB – Ostrava nabídne fajnšmekrům opravdu výjimečný zážitek.

Ostravu vede trenér Václavík. Ta si překvapivě hladce poradila s loňským mistrem z Karlovarska a postoupila do semifinále.

Před premiérovou rozehranou výměnou odpovídal na dotazy trenér Jihostroje René Dvořák.

První zápas semifinálové série odstartuje v 18.00.

Poslední vzájemný zápas skončil výhrou vašeho soupeře 3:0. Připomínáte hráčům také tento zápas?

Samozřejmě se na něj na videu díváme. Stejně tak se ale díváme na další vzájemné zápasy. Sledujeme spoustu utkání, tento mezi ně patří. Chceme se z něj hlavně poučit, abychom Ostravě porážku vrátili.

Ten zápas Ostravským vyšel parádně, hráli výborně…

Extrémně výborně. Oni hráli velmi odvážně. Hodně dobře. Přesně takové výkony od Ostravy očekávám v každém zápase play off. Jdeme proti rozjetému soupeři, který už si splnil svoje, je v obrovské euforii.

Jaký připravíte na středeční večer recept? Vymýšlíte pro zápasy s Ostravou speciální volejbalovou strategii?

Bude nutné ostravskou euforii zastavit. Musíme soupeře dostat pod tlak naším servisem. To je hlavní.

Kdo je aktuálně v týmu Ostravy v letošní sezoně nejnebezpečnějším hráčem?

Jednoznačně to jsou Janků a Menner. Výborně servírují, když jim to jde, tak udělají v řadách soupeře obrovskou paseku. Jsou smečařsky hodně odvážní, dost jim to vychází. My se je pokusíme dobrým servisem perfektní obranou přehrát.

Jak jsou na tom vaši svěřenci před semifinále zdravotně?

Všichni jsou v pořádku. Zdravotně jsme teď v pohodě, ale nechci nic zakřiknout.

Řešíte základní sestavu?

Prakticky ne. Možná jedno místo. Jinak nic.

Jihostroji veřejně vyjádřily podporu populární osobnosti ze světa sportu. Vážíte si toho?

Moc. Těší mě, že volejbal sledují i ti, kteří v českém sportu něco dokázali.A nejen ve sportu. Jsou to hvězdy z jiných sportů, z jiných odvětví, doufám, že na semifinále přitáhneme do Sportovní haly hodně lidí.