Dačice – Po dlouhých letech spíše letního počasí se letošní jubilejní ročník Novoročního poháru odehrával v pravé zimní atmosféře.

Střelci z Dačicka si užili jubilejní 20. ročník střeleckého poháru. | Foto: Archiv pořadatelů

Příprava letošního závodu byla velmi náročná. Jelikož se střelnice nachází na kopci a před závodem celý týden silně sněžilo, měli jsme problém se tam vůbec dostat. Díky obětavosti všech členů střeleckého klubu se podařilo řádnou sněhovou nadílku uklidit a připravit, jako vždy, pěkný závod. Milým překvapením bylo, že střelci z celé republiky vážili v tomto počasí cestu na naši střelnici. Je to pro nás potvrzení, že se jim u nás líbí a že to snad děláme dobře.



Do závodu se přihlásilo 29 střelců. Tak jako každoročně se bojovalo o hlavní cenu soutěže, kterou je půlka jatečního prasete.



Během závodu místy i silně sněžilo, závodníkům to však na náladě nic neubralo. Jsou to většinou myslivci a jsou na studené počasí zvyklí. Závod probíhal v pohodě a i technika nás po celý den ani jednou nezradila.



Soutěž byla vypsána na 45 terčů: 25 na automatickém trapu a 20 na loveckém kole. Po sečtení všech výsledků bylo zřejmé, že jasným vítězem se stal Vladimír Tomíšek z Valtínova s celkovým počtem 40 zásahů. Na druhém místě skončil se 39 zásahy Aleš Foral z Říčan u Brna. Třetí místo obsadil s 37 zásahy (lepší položka na loveckém kole) Jaroslav Štefl z Kunžaku.



Děkujeme střelcům i divákům za věrnost dačické střelnici. Zároveň všechny zveme 4. května na Dačický víceboj tříčlenných družstev, který je vypsán na 60 terčů pro každého střelce. Ceny, tak jak je na dačické střelnici zvykem, budou připraveny pro všechny zúčastněné střelce.



Poděkování patří také všem sponzorům, bez kterých bychom tento závod nemohli uspořádat. Přeji všem pevné zdraví a úspěšný rok 2019.



Bohuslav Ferdan, ředitel závodu