Střídání stráží. Na zámku v Třeboni se mění kasteláni

Třeboň – Jak se po více než 25 letech ve funkci třeboňského kastelána se svým panstvím rozloučí Pavel Hofman?

"Do konce roku budu fungovat s novým kastelánem Vítem Pávkem. Formou inventarizace bude zámek postupně přebírat, nejprve drobné a krátkodobé předměty, potom cenný mobiliární fond. A také provoz: know-how, agendu zaměstnanců a další,“ popsal Pavel Hofman s tím, že areál sestává kromě zámeckých budov a Schwarzenberské hrobky ze dvou parků o rozloze sedm a 25 hektarů.



"Po té době strávené tady pro mě bude odchod určitým uvolněním, velmi rád už tu odpovědnost předám někomu jinému. Ale nenechte se mýlit, byla to nádherná léta strávená v tomto prostředí a s tímto typem rozmanité práce – od parků, instalací, mobiliárních předmětů až po stavební úpravy a další. Tady člověk vážně přišel do styku se snad všemi řemesly, která jen na světě existují. Těch úkolů a povinností, spojených se zámkem a areálem, byla ale vážně spousta,“ uznává Pavel Hofman.

A co považuje za nejzajímavější, nejzásadnější věci své „služby“ na zámku? "Tak třeba okolnosti vánoc na třeboňském zámku, informace o Vánoční pohádce Schwarzenberské, kterou jsme provozovali a která vycházela ze článku tajemného doktora H. H. Podařilo se mi dopátrat, kdo tento člověk byl, a podařilo se mi seznámit se s jeho zetěm, který mě poté nechal nahlédnout do fotoalb a dalších rodinných záležitostí. Dokonce se mi dostal do rukou i román Mezi pány, který právě tento doktor Hubert Havránek napsal. Ukázalo se, že si počátkem dvacátého století přivydělával u Schwarzenberků jako vychoval. To byl skvělý objev,“ říká Hofman.



Vít Pávek, budoucí třeboňský kastelán, uvedl: "Můj návrat do rodného kraje po pěti letech prožitých v severozápadních "schwarzenberských“ Čechách je doprovázen radostí i smutkem. Nicméně se těším na nové příležitosti a překážky, které mi správa jednoho z největších zámeckých komplexů v Čechách a majestátní knížecí hrobky připraví do cesty.“