Strmilov – Oživit sousedské vztahy, zvelebit veřejná prostranství kolem studní ve městě a probudit u lidí zájem o veřejný prostor. Na to všechno se v letošním roce zaměří obyvatelé města v rámci poeticky nazvaného projektu Cesty strmilovské vody.

Strmilov. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Místa, jež jsou spojena s vodou (kupříkladu obecní pumpy nebo pítko) tak ozdobí dřevěné artefakty, keře a květiny. Nový vzhled veřejných prostranství pomohou vytvořit obyvatelé okolních domů a zapojí se také do návrhů výzdoby.



Knihovnice Vlasta Vondrušová vysvětlila: „Chceme vylákat strmilovské sousedy před jejich dům, aby se sešli a společně upravili veřejný prostor ve své ulici.“



Už v loňském roce zvolili Strmilovští – návštěvníci knihovny a pracovníci městského úřadu – témata lepších sousedských vztahů a hospodaření s vodou v krajině coby cestu vedoucí ke zlepšení kvality života. Témata vzešla z diskuze v rámci projektu „Chytrá řešení pro malá města, osvědčené i nové udržitelné přístupy k životu na vesnici“.



Celoroční akci Cesta strmilovské vody podpořila Nadace Via s přispěním dalších nadací částkou osmdesát tisíc korun. Tyto peníze jsou určené na nákup zeleně, uměleckých artefaktů a informačních panelů na místa zastavení u vody i třeba na rozbory vody. Město Strmilov potom věnuje materiál na dřevěné sochy, zajistí těžkou techniku a práci lidí, které zaměstnává na veřejně prospěšné práce.

A co bude výsledkem projektu? 11. listopadu by mělo být hotovo několik klidových zón v ulicích města symbolizujících vodní živel a také nová sousedská setkávání místních při jejich vymýšlení a realizaci.



„Chceme, aby se lidé více dívali kolem sebe a všímali si toho dobrého, co na venkově máme: Čistou přírodu, svěží vzduch a vodu v blízkých lesích,“ uzavřela knihovnice Vlasta Vondrušová.