Myšlenka o mezigenerační spolupráci vznikla v dačické knihovně. Původně přišel seniory o možnostech chytrých telefonů školit lektor, to ale nemělo ten správný efekt. „Přednáška trvala přes tři hodiny a bylo to pro seniory velice namáhavé. Když odcházeli, měli v hlavě plno věcí, ale neutříděných. Proto jsem spolu s paní z města kontaktovala místní gymnázium, které mělo chuť se do našeho nápadu také zapojit,“ připomněla počátky kurzu ředitelka Knihovny Matěje Mikšíčka Veronika Kvapilová. První kurz se studenty proběhl už loni a sklidil velký úspěch. „Prvního běhu se účastnilo osm seniorů, protože ještě nebylo tolik zapojených studentů a šlo o pilotní projekt. Nyní už máme dvanáct seniorů,“ poznamenala Veronika Kvapilová s tím, že další čtyři zájemce musela kvůli omezené kapacitě odmítnout.

Kurz s názvem Chytře na chytrá zařízení zahrnuje celkem pět lekcí, kde se senioři vzdělávají od úplných začátků. „Učí se, jak zapnout telefon, nabíjet ho, jak s ním telefonovat, co znamená, když na telefonu něco potáhnu. Seniory zajímají ale i různé aplikace nebo fotografování, nákupy na internetu, bankovnictví a posílání zpráv přes WhatsApp. Na konci kurzu se věnujeme i bezpečnosti na internetu,“ přiblížila ředitelka dačické knihovny. Termín kurzu je záměrně vybraný na období po Vánocích. Senioři totiž často dostanou chytré telefony od svých rodin pod stromeček. „Chtěla jsem se naučit čistič, protože jsem měla strach, že když tam na něco zmáčknu, tak se mi všechno smaže, potom nákupy vstupenek nebo kulturních představení přes internet a orientaci v mapě, která je při turistice velmi důležitá. Jsem moc spokojená a líbí se mi ten vztah studentů k nám dříve narozeným,“ chválila si jedna ze seniorek Marie Havlíková. Po skončení kurzu dostanou všichni účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Účast gymnazistů na školení seniorů je dobrovolná. Přednáška spojená s praktickými ukázkami pro ně znamená cennou zkušenost. „Se mnou si účastníci kurzu mohli vyzkoušet Záchranku, což je aplikace na to, jak přivolat pomoc nebo podat první pomoc. Myslím, že to všichni zvládli dobře. Šla jsem do kurzu proto, abych se zdokonalila v komunikaci s lidmi, protože do budoucího povolání bych pravděpodobně chtěla něco takového, takže mi to určitě může pomoci a mám ráda sociální kontakt,“ shrnula jedna z přednášejících studentek gymnázia Kristýna Hájková. Studenti se na jednotlivé přednášky pečlivě připravují a reagují na potřeby i přání seniorů. „Pro studenty je to v určité míře výstup z komfortní zóny. Zlepší si prezentační dovednosti, naučí se překonávat nervozitu nebo pracovat se zdravou mírou stresu a navíc získají vztah ke starší generaci,“ popsala benefity pro studenty zástupkyně ředitele gymnázia Petra Mašátová. Kurzy se budou zatím konat pouze jednou ročně, na větší rozsah zatím nejsou kapacity.