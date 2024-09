Dramatický výjev se ale naskytne po odbočení ze Suchdola směrem na Klikov. Po levé straně je kompletně zatopený vodácký areál a z břehů se vylila také Velká pískovna, která pohltila přilehlou silnici.

Rozvodněná řeka tentokrát obyvatele Suchdola i jejich majetek ušetřila. „V jedné místní části města je bezproudí. Jinak jsme byli ušetřeni a voda se nám zastavila před prvními obytnými budovami. Evakuovali jsme pouze dva lidi bez domova z okolí řeky a poskytli jim nouzové přístřeší. Přestože to vypadá dramaticky, tak máme tady štěstí, že Lužnice má možnost se rozprostřít do plochy do polí,“ konstatoval starosta Suchdola nad Lužnicí Pavel Mráček s tím, že nejhorší už má snad město za sebou.

„Lužnice, která nám dělala největší starosti, se stabilizovala a už je to zvládnutelné. Co se týká lokálních potoků, tak pokud nebude nějaký mimořádný příval srážek, to bychom měli také zvládnout. Stále ale zůstává uzavřená cesta ze Suchdola na Klikov v oblasti dvou mostů, kde se sjíždí Lužnice,“ doplnil starosta s tím, že silnice by mohla být průjezdná během úterý.