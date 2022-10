Dvojice moderních přístrojů nahradí stávající měřiče na mezinárodní silnici I/24 při vjezdu od Třeboně a od Halámek v části Tušť. "Nové radary mají mnoho funkcí, které mohou posloužit například i policii při mapování trestné činnosti. Když to zjednoduším, tak například při krádeži je možné zjistit SPZ vozidla, jestli projelo přes Suchdol nebo ne. Tyto radary umí také signalizovat aktuální počasí nebo teplotu. Je tam i levnější provoz," popsal výhody starosta Suchdola nad Lužnicí Luboš Hešík. Stávající radary se přesunou do místní části Klikov ve směru od Chlumu u Třeboně a do prostoru mezi Jezárko a firmu Brama na výjezdu směr Třeboň.