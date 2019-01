Jindřichův Hradec - Letošní zima je pro Služby města náročnější, co se posypu solí týče. Dosud totiž jejich pracovníci na posyp spotřebovali téměř tolik soli jako za celou loňskou zimu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Za minulou zimu, tedy za přelom let 2017 a 2018, padlo na údržbu jindřichohradeckých chodníků a cest celkem tři sta tun posypové soli.

„Oproti tomu jsme za tuto zimu prozatím spotřebovali zhruba 280 tun,“ uvedl jednatel společnosti Služby města Jindřichův Hradec Ivo Ježek.



Městská společnost má ještě připravenou zásobu dalších zhruba 120 tun a má objednanou další dodávku. „Poslední zásoba se nakupovala za 2 310 korun za jednu tunu posypové soli,“ doplnil Ivo Ježek.



Rozmrazovací účinnost soli nastupuje do minus sedmi stupňů Celsia. Při nižších teplotách se používá chlorid vápenatý. Jako zdrsňující materiály se přidávají písek a kamenná drť.

O údržbě cest

- Služby města se co do posypu a solení starají zhruba o 190 kilometrů cest.

- Ty jsou rozdělené do čtyř kategorií podle jejich důležitosti, kterou určují například intenzita dopravy, trasy veřejné dopravy, potřeby záchranných složek a další.

- První kategorie musí být ošetřená do 4 hodin, druhá do 12 hodin, další nejpozději do 48 hodin.